«Аль-Хадат» сообщил о возвращении главы МИД Ирана в Пакистан в воскресенье
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи покидает Пакистан после встречи с руководством страны. Однако уже в воскресенье он планирует вернуться, сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на источники.
Аббас Аракчи (справа) и премьер Пакистана Шехбаз Шариф
«Источники сообщили, что Аракчи уведомил пакистанскую сторону о своем возвращении в Исламабад завтра», — указано в сообщении «Аль-Хадат».
На переговорах в Исламабаде в субботу глава иранского МИД разъяснил посредникам текущую иранскую позицию по урегулированию конфликта с США и представил замечания Тегерана по требованиям Вашингтона.
Американские СМИ писали, что в субботу в Пакистан должны прибыть американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом МИД Ирана заявлял, что на данный момент никаких договоренностей о новом раунде переговоров нет.