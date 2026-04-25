«Аль-Хадат» сообщил о возвращении главы МИД Ирана в Пакистан в воскресенье

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи покидает Пакистан после встречи с руководством страны. Однако уже в воскресенье он планирует вернуться, сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на источники.

Аббас Аракчи (справа) и премьер Пакистана Шехбаз Шариф

Фото: Pakistan Prime Minister Office / AP Аббас Аракчи (справа) и премьер Пакистана Шехбаз Шариф

Фото: Pakistan Prime Minister Office / AP

«Источники сообщили, что Аракчи уведомил пакистанскую сторону о своем возвращении в Исламабад завтра», — указано в сообщении «Аль-Хадат».

На переговорах в Исламабаде в субботу глава иранского МИД разъяснил посредникам текущую иранскую позицию по урегулированию конфликта с США и представил замечания Тегерана по требованиям Вашингтона.

Американские СМИ писали, что в субботу в Пакистан должны прибыть американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом МИД Ирана заявлял, что на данный момент никаких договоренностей о новом раунде переговоров нет.