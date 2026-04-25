NBC: Пентагон занизил оценку ущерба от ударов Ирана по базам США

Ущерб от иранских ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке оказался больше, чем Пентагон признает официально. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на источники. По их словам, на восстановление объектов потребуются миллиарды долларов.

После начала операции США и Израиля против Ирана последний атаковал военные объекты США в странах Ближнего Востока. Как отмечает NBC, под удар попали авиационные ангары и склады, взлетно-посадочные полосы, непосредственно самолеты, радиолокационные системы, инфраструктура спутниковой связи. По неофициальной оценке Американского института предпринимательства (AEI), которую изучил NBC, Иран поразил более 100 целей на 11 базах в семи странах Персидского залива — Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Иордании, Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии.

Собеседники телеканала отметили, что администрация президента США Дональда Трампа попросила частные спутниковые компании закрыть доступ к снимкам военных баз. Из-за того, что Пентагон не предоставляет информацию о состоянии объектов, законодатели, в том числе из Республиканской партии, выражают недовольство. «Мы на протяжении недель задаем вопросы на эту тему и не получаем детальной информации, хотя Пентагон запрашивает рекордный бюджет»,— сообщил NBC News помощник одного из членов американского Конгресса.

По данным ABC News, представители Пентагона на закрытом брифинге с сенаторами заявили, что только за первые шесть дней боевых действий США потратили как минимум $11,3 млрд. Газета The Washington Post писала, что за первые два дня Пентагон израсходовал боеприпасов на $5,6 млрд.