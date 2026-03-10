WP: Пентагон потратил на боеприпасы $5,6 млрд только за два дня войны с Ираном

В первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на $5,6 млрд, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Издание отмечает, что эта сумма «подчеркивает тревогу» представителей Конгресса по поводу скорости «истощения запасов вооружений».

Источники WP утверждают, что администрация Трампа в ближайшие дни направит Конгрессу запрос «на десятки миллиардов долларов» для поддержки военной кампании. В официальном комментарии для издания пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что у Минобороны есть «все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте по выбору президента».

При этом WP отмечает, что на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отказе использования в Иране высокоточных боеприпасов, вместо которых войска будут применять «более распространенные бомбы с лазерным наведением». Такие изменения только подчеркивают, «насколько дорогостоящими были удары в первые дни военной операции», добавляют источники издания. Официальной информации о том сколько и какие виды боеприпасов было израсходовано в первые дни войны, пока не обнародовано.

Тем временем Пентагон начал перебрасывать на Ближний Восток запасы вооружений из из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, например часть системы противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи. Источники WP заявляют, что такие меры «предприняты не из-за нехватки вооружений на Ближнем Востоке, а скорее в качестве меры предосторожности на случай, если Иран резко увеличит частоту ответных атак».

Влад Никифоров