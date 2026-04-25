В Британии и Румынии опровергли применение Typhoon против российских БПЛА над Украиной

Два истребителя британских ВВС RAF Typhoon прошлой ночью были подняты в воздух с румынской авиабазы из-за беспилотной опасности. При этом они не участвовали в отражении воздушной атаки России на Украину, следует из заявления источников The Guardian в Минобороны Великобритании.

Истребители Eurofighter Typhoon участвуют в британской миссии по патрулированию воздушного пространства Румынии. Румынское Минобороны изначально сообщило, что ночью самолеты поднялись в небо и «установили радиолокационный контакт с целью, расположенной в 1,5 км от (украинского города) Рени», пишет The Guardian. Пилотам было разрешено поражать дроны в случае необходимости. Источники издания в британском оборонном ведомстве при этом настаивают, что самолеты не входили в воздушное пространство Украины.

«Самолеты RAF Eurofighter Typhoon действовали строго в пределах воздушного пространства Румынии в соответствии с национальными и союзными правилами ведения боевых действий. Они не входили в воздушное пространство Украины ни на каком этапе миссии»,— подтвердила позднее пресс-служба Минобороны Румынии в соцсети X.

Румынское Минобороны утром 25 апреля заявило об обнаружении обломков БПЛА в городе Галац. При падении фрагменты дрона повредили часть жилого дома и столб ЛЭП. Никто не пострадал. Второй упавший дрон был найден в соседнем городе Тулча. Минобороны страны обвинило Россию в «безответственных действиях». МИД Румынии вызвал российского посла.