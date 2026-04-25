Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Румынии вызвал посла России из-за падения беспилотника в Галаце

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липаева из-за падения беспилотника в городе Галац. О вызове дипломата распорядилась министр иностранных дел Оана Цойу, указано в заявлении министерства в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Предыдущая фотография

Фото: Inquam Photos / Reuters

Фото: Inquam Photos / Reuters

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Inquam Photos / Reuters

Минобороны Румынии ранее возложило на Россию ответственность за падение БПЛА. По данным ведомства, на земле были повреждены пристройка к жилому дому и опора ЛЭП. Пострадавших не было.

Новости компаний Все