МИД Румынии вызвал посла России из-за падения беспилотника в Галаце
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липаева из-за падения беспилотника в городе Галац. О вызове дипломата распорядилась министр иностранных дел Оана Цойу, указано в заявлении министерства в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
1 / 2
Минобороны Румынии ранее возложило на Россию ответственность за падение БПЛА. По данным ведомства, на земле были повреждены пристройка к жилому дому и опора ЛЭП. Пострадавших не было.