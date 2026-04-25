МИД Румынии вызвал посла России из-за падения беспилотника в Галаце

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липаева из-за падения беспилотника в городе Галац. О вызове дипломата распорядилась министр иностранных дел Оана Цойу, указано в заявлении министерства в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Inquam Photos / Reuters Фото: Inquam Photos / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Inquam Photos / Reuters Фото: Inquam Photos / Reuters

Минобороны Румынии ранее возложило на Россию ответственность за падение БПЛА. По данным ведомства, на земле были повреждены пристройка к жилому дому и опора ЛЭП. Пострадавших не было.