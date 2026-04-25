В Румынии нашли обломки второго беспилотника

Фрагменты второго беспилотника, сбитого в ночь на 25 апреля, обнаружены в городе Тулча на юго-востоке Румынии. Дроны упали во время ночной атаки России на Украину, заявили в Министерстве обороны Румынии.

Заявление ведомства было распространено через несколько часов после первого — в котором сообщалось о падении обломков БПЛА на жилой дом в городе Галац, соседнем с Тулчей. Также фрагменты дрона повредили столб линии электропередачи. Никто не пострадал. Румынское Минобороны возложило ответственность за произошедшее на Россию.

МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева.