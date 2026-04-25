Режим ЧС ввели в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии после гибели туристов

В районе горы Мунку-Сардык на западе Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. С 25 по 29 апреля доступ в район горы будет ограничен. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

«Продолжаются поисковые работы. Введен режим ЧС муниципального уровня, — написал чиновник в Telegram. — Лавинная опасность сохраняется».

21 апреля при спуске с пика Мунку-Сардык погибли две женщины и мужчина, входившие в состав тургруппы из Красноярска. Под арест по уголовному делу были помещены директор турфирмы, организовавшей восхождение, его заместитель и гид-инструктор.

24 апреля группа туристов из Иркутской области попала под лавину при восхождении в районе Мунку-Сардык. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).