Число погибших при сходе лавины в Бурятии туристов выросло до трех

Спасатели нашли тела еще двоих мужчин, погибших при сходе лавины в Бурятии. Общее число жертв выросло до трех, сообщило региональное агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Двое погибших — мужчины 1988 и 1981 годов рождения. Продолжаются поиски последнего участника группы — мужчины 1985 года рождения. Тело погибшей туристки сегодня спустили с гор для передачи сотрудникам МВД.

24 апреля группа из семи туристов из Иркутской области совершала восхождение к пику Конституции. В результате схода лавины четверо участников группы, предположительно, оказались под снегом. Еще трое туристов получили травмы, но сумели передать сигнал о ЧП по рации. СКР возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Гиды тургруппы были сертифицированы МЧС, а лавинная угроза не объявлялась.