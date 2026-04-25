В российских загранпаспортах старого образца отменят запись о детях

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене записи о детях в заграничных паспортах РФ старого образца. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года. Также поправками в Налоговый кодекс исключается норма о госпошлине в размере 500 руб. за внесение изменений в загранпаспорт, сообщила пресс-служба правительства.

Сейчас запись в загранпаспорте родителя не дает ребенку права на выезд за границу без собственного удостоверения личности, если это не определено международными договорами. В условиях санкций некоторые страны (например, Кипр и Литва) стали отказывать во въезде на их территорию из-за отсутствия у детей загранпаспортов даже при наличии записей в документах родителей. Из-за этого отпал смысл в таких записях, следует из пояснительной записки.

Загранпаспорта на детей оформляются сроком на 5–10 лет, госпошлина составляет 1–3 тыс. руб. В паспорта нового поколения данные о детях пока не вносят.