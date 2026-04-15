Госдума отменила запись о детях в загранпаспортах старого образца

Депутаты Госдумы во вторник, 14 апреля, приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект об отмене записи о детях в загранпаспортах старого образца. Сопутствующими поправками к Налоговому кодексу (их также приняла нижняя палата парламента) исключается 500-рублевая госпошлина за отменяемую услугу. Закон вступит в силу в 2027 году.

Сейчас запись в загранпаспорте родителя не дает ребенку права на выезд за границу без собственного удостоверения личности, если это не определено международными договорами. В условиях санкций отдельные государства (к примеру, Кипр и Литва) в одностороннем порядке уже отказывают во въезде на их территорию из-за отсутствия у детей загранпаспортов даже при наличии записей в документах родителей, говорится в пояснительной записке к законопроектам. В этих обстоятельствах смысла в таких записях больше нет. Кроме того, по данным МИДа, в 2024 году при выдаче нового загранпаспорта записи о детях были внесены только 46 раз, таким образом эта услуга почти не пользуется спросом.

Загранпаспорта на детей оформляются сроком на 5–10 лет, госпошлина составляет 1–3 тыс. руб. В паспорта нового поколения данные о детях пока не вносятся.

Мария Барановская