Суд арестовал напавшего на врачей с ножом в Махачкале

Советский районный суд Махачкалы отправил под стражу на два месяца мужчину, напавшего с ножом на медиков городской больницы. Задержанный пробудет под арестом до 23 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Арестованный — 31-летний житель Гумбетовского района. Он обвиняется в покушении на убийство двух медицинских работников (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Состояние пострадавшего при нападении в больнице в Махачкале хирурга улучшилось, он пришел в себя, но пока остается в реанимации. У пострадавшего травматолога также отмечается положительная динамика, его скоро планируют выписать из стационара, сообщил Минздрав Дагестана.

23 апреля мужчина набросился с ножом на медработников. Один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии. Нападавший заявил, что у него произошел конфликт с хирургом: врач якобы оскорбил его мать.