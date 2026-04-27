Китайское на подъеме

Российские застройщики жилья переориентируются на китайские лифты. В начале года на них пришлось почти четверть от общего объема смонтированного оборудования. И российские производители лифтового оборудования стремятся сотрудничать с производителями из Китая. Так, Серпуховский лифтостроительный завод запустит совместную линейку лифтов с производителем Hosting из КНР.

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) подписал соглашение о партнерстве с китайским лифтовым заводом Hosting, сообщили “Ъ” в СЛЗ. В компании уточнили, что планируется запуск линейки совместных продуктов: китайский партнер предоставит инженерные решения, комплектующие и системы управления, на основе которых завод в Серпухове будет проектировать и изготавливать пассажирские, высокоскоростные и панорамные лифты, специализированные больничные подъемники, строительные лифты в шахты, а также грузовые и автомобильные кабины, эскалаторы и траволаторы. В Hosting не ответили на запрос “Ъ”.

Мощности СЛЗ расположены в Подмосковье. Завод был запущен в 2013 году, но в 2016 году производство остановилось, а все работники были уволены. Это произошло вследствие банкротства акционера компании — застройщика СУ-155. В 2022 году имущество завода за 1,3 млрд руб. приобрел девелопер «Садовое кольцо», основанный депутатом Госдумы Сергеем Колуновым. По данным отчетности, выручка ООО СК С.Т.С., на балансе которого находится производство, в 2025 году снизилась на 21,1% год к году, до 2,5 млрд руб., чистая прибыль составила 1,2 млн руб. против убытка в 457 млн руб. годом ранее. По данным Российского лифтового объединения (РЛО), объем смонтированных СЛЗ лифтов в 2025 году вырос на 10,9% год к году, до 1,4 тыс. При этом проектная мощность предприятия составляет 15 тыс. подъемников, по собственным данным.

Для Hosting это партнерство — прямой выход на российский рынок через уже существующую производственную площадку, минуя барьеры, связанные с сертификацией, логистикой и адаптацией продукции, перечисляет партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров. Китайская сторона получает от сотрудничества с СЛЗ стабильный канал сбыта своих комплектующих, инжиниринговых услуг и систем управления, а также доступ к сегменту госзаказов, добавляет он.

У СЛЗ сейчас явно коммерческий профиль спроса: в 2025 году более 80% его контрактов приходится на девелоперов и жилые комплексы, напоминает руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов. Это тот сегмент, где конкуренция застройщиков ощущается сильнее всего и где на цену, сроки и продуктовую линейку смотрят особенно жестко, продолжает он. На таком рынке партнерство с китайским заводом выглядит как способ быстро расширить линейку, отмечает эксперт.

К тому же интерес российских девелоперов к лифтам из Китая растет. По подсчетам РЛО, в январе—марте 2026 года доля подъемников из этой страны достигла 23,3% от общего объема смонтированных в РФ лифтов. Ранее присутствие китайских производителей было менее заметным. В 2024 году на Китай приходилось 12,5% рынка, в 2025 году — 15,3%. Китайское оборудование ощутимо дешевле — на 30–40%, объясняет тенденцию начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Кроме того, заметна проблема оснащения высотных зданий, требующих скоростных лифтов, и премиум-проектов, где российские производители часто проигрывают, отмечает Станислав Мудров.

На этом фоне российские игроки активно сотрудничают с китайскими партнерами. В 2023 году «Татлифт» совместно с Китаем запустил в Татарстане совместное производство по производству лифтов. В середине 2026 года завершится строительство завода по совместному с КНР производству лифтов под Вологдой.

Дарья Андрианова