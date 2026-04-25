США сообщили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане

Южное командование вооруженных сил США сообщило об ударе по катеру, предположительно перевозившему наркотики. Судно передвигалось в восточной части Тихого океана.

Согласно заявлению военных в соцсети X, катер использовался террористическими организациями и двигался по известным маршрутам наркотрафика. В результате погибли двое мужчин. Данные о катере были заранее получены разведкой.

На прошлой неделе вооруженные силы США сообщили как минимум о пяти сбитых судах наркотеррористов. Всего за время подобных операций США, начатых в конце 2025 года, были убиты как минимум 177 человек.