США сообщили о пятом за неделю потопленном судне «наркотеррористов»

Южное командование вооруженных сил США объявило о нанесении удара по судну в Тихом океане, предположительно, перевозившему наркотики. Как отмечается в сообщении ведомства в соцсети X, был нанесен «смертельный удар по судну, которое принадлежит организации, признанной террористической». В результате удара, указывает командование, «были убиты три наркотеррориста мужского пола».

Как сообщает The Guardian, это уже пятый за неделю удар по судам, которые, по мнению американских военных, перевозят наркотики в восточной части Тихого океана. В понедельник, 13 апреля, в результате удара по двум судам погибли пять человек, один был ранен. 14 апреля были убиты еще четыре человека. Всего за время подобных операций, начатых американскими военными в конце 2025 года в рамках борьбы с контрабандой наркотиков, были убиты как минимум 177 человек.

