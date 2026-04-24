В Китай завезли новинки гибридов

Какие модели показали на Пекинском международном автосалоне

В Пекине открылся 19-й международный автосалон. На выставке представлено около 1,5 тыс. автомобилей, 180 из которых — новинки. Участие в мотор-шоу принимают более 20 стран, но впервые за всю его историю локальные бренды заняли больше 60% экспозиции.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Главным трендом организаторы объявили доминирование электромобилей и гибридов. Однако и для любителей классических двигателей есть хорошие новости, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который успел осмотреть значительную часть экспозиции:

«Из европейских машин, наверное, можно отметить только BMW i7 — это рестайлинг электрической "семерки" с большим запасом хода (до 728 км) и быстрой зарядкой. Ну и, конечно, с высокой ценой — в районе €120 тыс. Обновленный Mercedes S-класса — это и вовсе глубокая модернизация. Этот подзаряжаемый гибрид сделали чуть длиннее. Audi без колец совместно с китайским концерном запустила новый суббренд, и он представил уже вторую модель. Первая — электрический спортбэк — оказалась фактически провальной. Теперь же они показали кроссовер. Общий тренд всех автопроизводителей — коллаборации с не совсем автомобильными или вовсе не автомобильными компаниями.

Самый яркий пример — концерн Huawei, который фактически считается полноправным соразработчиком машин.

Второй тренд — гибридизация, то есть постепенный уход от полностью электрических автомобилей. Третье — это автоматизация управления (хотя бы частичная). У многих машин появляются по китайскому стандарту бирюзовые светодиоды в фарах и задних фонарях, которые сигнализируют, что машина движется в автоматическом режиме. Это значит, что на этих автомобилях внедряют автопилоты более высокого уровня.

Приятно, что китайцы не забрасывают тему больших моторов. Концерн Great Wall Motor второй год подряд показывает предсерийный прототип нового двигателя V8, который будут ставить на тяжелые внедорожники и пикапы. Мотор работает и с дизельным гибридом. Китайские инженеры разрабатывают не только красоту, но и новое "железо": моторы, трансмиссии, коробки передач. Если так пойдет и дальше, они окончательно задвинут мировых автопроизводителей».

Автопроизводители привлекают посетителей не только футуристичными стендами и концептами, но и вполне прикладными исследованиями, которые проводят прямо на выставке. В одном из стеклянных кубов, например, при -33°C в замороженном состоянии заряжается компактный электрический внедорожник Leopard 3 от BYD. Новую батарею даже в экстремальных условиях обещают полностью зарядить за 12 минут. Обычное время полной зарядки — всего 9 минут.

На российский рынок из Пекина приедет не так много новинок, однако самые ожидаемые не разочаровали, рассказала автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская, которая находится на выставке:

«На стенде Great Wall есть модель Wey V9X. Это последовательный гибрид, который появится у нас ближе к концу 2026 года. Там же представлен обновленный Tank 700 и Haval H9. Но у них эти реновации совершенно незначительные. У Geely появился большой интересный кроссовер — сейчас на них мода. У Changan особо ничего интересного не было: показана новая линейка разных моделей. Новость в том, что у них произошел фейслифтинг, и машины теперь выглядят иначе.

Думаю, в Россию они придут рано или поздно, но в небольшом количестве.

Также стенды есть у Toyota и Lexus, но новинок у них нет — только спецверсии. У Zeekr очень ждали модель 8X, и ее показали. Интересная машина».

Один из премиальных брендов, представленных в России официально, — Hongqi — помимо седанов, презентовал в Пекине новый флагманский гибридный внедорожник суммарной мощностью 843 лошадиные силы. В Китае он должен поступить в продажу до конца 2026 года. Даты старта продаж в России пока не объявлены.

В Пекине открылся крупнейший автосалон

Стенд Mercedes-Benz на выставке Auto China 2026 в Пекине

Стенд Mercedes-Benz на выставке Auto China 2026 в Пекине

Фото: Ng Han Guan / AP

BMW i3 Long Wheelbase

BMW i3 Long Wheelbase

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Электромобиль IONIQ V, бренд принадлежит компании Hyundai Motor

Электромобиль IONIQ V, бренд принадлежит компании Hyundai Motor

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель правления Mercedes-Benz AG Ола Каллениус на презентации

Председатель правления Mercedes-Benz AG Ола Каллениус на презентации

Фото: Ng Han Guan / AP

BMW iX3

BMW iX3

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Dreame Nebula Next 01X

Dreame Nebula Next 01X

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Прототип роботакси Eva Cab от компании Geely

Прототип роботакси Eva Cab от компании Geely

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Стенд Mercedes-Benz на выставке Auto China

Стенд Mercedes-Benz на выставке Auto China

Фото: Ng Han Guan / AP

Председатель и генеральный директор XPENG Хэ Сяопэн

Председатель и генеральный директор XPENG Хэ Сяопэн

Фото: Ng Han Guan / AP

Концепт-кар Hongqi Tiangong S

Концепт-кар Hongqi Tiangong S

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Женщина выгуливает собаку-робота

Женщина выгуливает собаку-робота

Фото: Ng Han Guan / AP

Dreame Nebula Next 01X

Dreame Nebula Next 01X

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Меховой автомобиль на стенде BYD

Меховой автомобиль на стенде BYD

Фото: Ng Han Guan / AP

Автономный микроавтобус Robobus от компании WeRide

Автономный микроавтобус Robobus от компании WeRide

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Стенд AITO на выставке

Стенд AITO на выставке

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Электромобиль IONIQ V

Электромобиль IONIQ V

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Электромобиль Mercedes-Benz CLA 260 L

Электромобиль Mercedes-Benz CLA 260 L

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Салон BMW i3 Long Wheelbase

Салон BMW i3 Long Wheelbase

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент и генеральный директор Porsche China Александр Поллич на презентации Porsche Cayenne

Президент и генеральный директор Porsche China Александр Поллич на презентации Porsche Cayenne

Фото: Andy Wong / AP

Председатель и генеральный директор XPENG Хэ Сяопэн

Председатель и генеральный директор XPENG Хэ Сяопэн

Фото: Ng Han Guan / AP

BMW 7-Series

BMW 7-Series

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Huawei GT7

Huawei GT7

Фото: Andy Wong / AP

BMW iX3

BMW iX3

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Внедорожник Voyah Taishan X8

Внедорожник Voyah Taishan X8

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Lafa 5 Ultra от компании Leapmotor

Lafa 5 Ultra от компании Leapmotor

Фото: Andy Wong / AP

Электромобиль GAC Aion N60

Электромобиль GAC Aion N60

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Салон Hongqi Tiangong S

Салон Hongqi Tiangong S

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Робот-гуманоид с прототипом роботакси Eva Cab от компании Geely

Робот-гуманоид с прототипом роботакси Eva Cab от компании Geely

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Электромобиль BMW i7

Электромобиль BMW i7

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Hongqi H9

Hongqi H9

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Электромобиль Deepal L06

Электромобиль Deepal L06

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Внедорожник Deepal G318

Внедорожник Deepal G318

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Volkswagen&#39;s Jetta X

Volkswagen's Jetta X

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Электромобиль-кроссовер Audi E7X

Электромобиль-кроссовер Audi E7X

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Volkswagen&#39;s ID. Aura T6

Volkswagen's ID. Aura T6

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Меховой автомобиль на стенде BYD

Меховой автомобиль на стенде BYD

Фото: Ng Han Guan / AP

Электромобиль-кроссовер Mercedes-Benz GLC L

Электромобиль-кроссовер Mercedes-Benz GLC L

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь представляет концепт-кар Xiaomi Vision Gran Turismo

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь представляет концепт-кар Xiaomi Vision Gran Turismo

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Стенд Mercedes-Benz на выставке Auto China 2026 в Пекине

Фото: Ng Han Guan / AP

BMW i3 Long Wheelbase

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Электромобиль IONIQ V, бренд принадлежит компании Hyundai Motor

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель правления Mercedes-Benz AG Ола Каллениус на презентации

Фото: Ng Han Guan / AP

BMW iX3

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Dreame Nebula Next 01X

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Прототип роботакси Eva Cab от компании Geely

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Стенд Mercedes-Benz на выставке Auto China

Фото: Ng Han Guan / AP

Председатель и генеральный директор XPENG Хэ Сяопэн

Фото: Ng Han Guan / AP

Концепт-кар Hongqi Tiangong S

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Женщина выгуливает собаку-робота

Фото: Ng Han Guan / AP

Dreame Nebula Next 01X

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Меховой автомобиль на стенде BYD

Фото: Ng Han Guan / AP

Автономный микроавтобус Robobus от компании WeRide

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Стенд AITO на выставке

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Электромобиль IONIQ V

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Электромобиль Mercedes-Benz CLA 260 L

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Салон BMW i3 Long Wheelbase

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент и генеральный директор Porsche China Александр Поллич на презентации Porsche Cayenne

Фото: Andy Wong / AP

Председатель и генеральный директор XPENG Хэ Сяопэн

Фото: Ng Han Guan / AP

BMW 7-Series

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Huawei GT7

Фото: Andy Wong / AP

BMW iX3

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Внедорожник Voyah Taishan X8

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Lafa 5 Ultra от компании Leapmotor

Фото: Andy Wong / AP

Электромобиль GAC Aion N60

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Салон Hongqi Tiangong S

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Робот-гуманоид с прототипом роботакси Eva Cab от компании Geely

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Электромобиль BMW i7

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Hongqi H9

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Электромобиль Deepal L06

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Внедорожник Deepal G318

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Volkswagen's Jetta X

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Электромобиль-кроссовер Audi E7X

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Volkswagen's ID. Aura T6

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Меховой автомобиль на стенде BYD

Фото: Ng Han Guan / AP

Электромобиль-кроссовер Mercedes-Benz GLC L

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь представляет концепт-кар Xiaomi Vision Gran Turismo

Фото: Tingshu Wang / Reuters

