В Китай завезли новинки гибридов

В Пекине открылся 19-й международный автосалон. На выставке представлено около 1,5 тыс. автомобилей, 180 из которых — новинки. Участие в мотор-шоу принимают более 20 стран, но впервые за всю его историю локальные бренды заняли больше 60% экспозиции.

Главным трендом организаторы объявили доминирование электромобилей и гибридов. Однако и для любителей классических двигателей есть хорошие новости, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который успел осмотреть значительную часть экспозиции:

«Из европейских машин, наверное, можно отметить только BMW i7 — это рестайлинг электрической "семерки" с большим запасом хода (до 728 км) и быстрой зарядкой. Ну и, конечно, с высокой ценой — в районе €120 тыс. Обновленный Mercedes S-класса — это и вовсе глубокая модернизация. Этот подзаряжаемый гибрид сделали чуть длиннее. Audi без колец совместно с китайским концерном запустила новый суббренд, и он представил уже вторую модель. Первая — электрический спортбэк — оказалась фактически провальной. Теперь же они показали кроссовер. Общий тренд всех автопроизводителей — коллаборации с не совсем автомобильными или вовсе не автомобильными компаниями.

Самый яркий пример — концерн Huawei, который фактически считается полноправным соразработчиком машин.

Второй тренд — гибридизация, то есть постепенный уход от полностью электрических автомобилей. Третье — это автоматизация управления (хотя бы частичная). У многих машин появляются по китайскому стандарту бирюзовые светодиоды в фарах и задних фонарях, которые сигнализируют, что машина движется в автоматическом режиме. Это значит, что на этих автомобилях внедряют автопилоты более высокого уровня.

Приятно, что китайцы не забрасывают тему больших моторов. Концерн Great Wall Motor второй год подряд показывает предсерийный прототип нового двигателя V8, который будут ставить на тяжелые внедорожники и пикапы. Мотор работает и с дизельным гибридом. Китайские инженеры разрабатывают не только красоту, но и новое "железо": моторы, трансмиссии, коробки передач. Если так пойдет и дальше, они окончательно задвинут мировых автопроизводителей».

Автопроизводители привлекают посетителей не только футуристичными стендами и концептами, но и вполне прикладными исследованиями, которые проводят прямо на выставке. В одном из стеклянных кубов, например, при -33°C в замороженном состоянии заряжается компактный электрический внедорожник Leopard 3 от BYD. Новую батарею даже в экстремальных условиях обещают полностью зарядить за 12 минут. Обычное время полной зарядки — всего 9 минут.

На российский рынок из Пекина приедет не так много новинок, однако самые ожидаемые не разочаровали, рассказала автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская, которая находится на выставке:

«На стенде Great Wall есть модель Wey V9X. Это последовательный гибрид, который появится у нас ближе к концу 2026 года. Там же представлен обновленный Tank 700 и Haval H9. Но у них эти реновации совершенно незначительные. У Geely появился большой интересный кроссовер — сейчас на них мода. У Changan особо ничего интересного не было: показана новая линейка разных моделей. Новость в том, что у них произошел фейслифтинг, и машины теперь выглядят иначе.

Думаю, в Россию они придут рано или поздно, но в небольшом количестве.

Также стенды есть у Toyota и Lexus, но новинок у них нет — только спецверсии. У Zeekr очень ждали модель 8X, и ее показали. Интересная машина».

Один из премиальных брендов, представленных в России официально, — Hongqi — помимо седанов, презентовал в Пекине новый флагманский гибридный внедорожник суммарной мощностью 843 лошадиные силы. В Китае он должен поступить в продажу до конца 2026 года. Даты старта продаж в России пока не объявлены.

Фотогалерея В Пекине открылся крупнейший автосалон Стенд Mercedes-Benz на выставке Auto China 2026 в Пекине Фото: Ng Han Guan / AP BMW i3 Long Wheelbase Фото: Maxim Shemetov / Reuters Электромобиль IONIQ V, бренд принадлежит компании Hyundai Motor Фото: Maxim Shemetov / Reuters Председатель правления Mercedes-Benz AG Ола Каллениус на презентации Фото: Ng Han Guan / AP BMW iX3 Фото: Maxim Shemetov / Reuters Dreame Nebula Next 01X Фото: Tingshu Wang / Reuters Прототип роботакси Eva Cab от компании Geely Фото: Tingshu Wang / Reuters Стенд Mercedes-Benz на выставке Auto China Фото: Ng Han Guan / AP Председатель и генеральный директор XPENG Хэ Сяопэн Фото: Ng Han Guan / AP Концепт-кар Hongqi Tiangong S Фото: Tingshu Wang / Reuters Женщина выгуливает собаку-робота Фото: Ng Han Guan / AP Dreame Nebula Next 01X Фото: Tingshu Wang / Reuters Меховой автомобиль на стенде BYD Фото: Ng Han Guan / AP Автономный микроавтобус Robobus от компании WeRide Фото: Tingshu Wang / Reuters Стенд AITO на выставке Фото: Maxim Shemetov / Reuters Электромобиль IONIQ V Фото: Maxim Shemetov / Reuters Электромобиль Mercedes-Benz CLA 260 L Фото: Maxim Shemetov / Reuters Салон BMW i3 Long Wheelbase Фото: Maxim Shemetov / Reuters Президент и генеральный директор Porsche China Александр Поллич на презентации Porsche Cayenne Фото: Andy Wong / AP Председатель и генеральный директор XPENG Хэ Сяопэн Фото: Ng Han Guan / AP BMW 7-Series Фото: Maxim Shemetov / Reuters Huawei GT7 Фото: Andy Wong / AP BMW iX3 Фото: Maxim Shemetov / Reuters Внедорожник Voyah Taishan X8 Фото: Tingshu Wang / Reuters Lafa 5 Ultra от компании Leapmotor Фото: Andy Wong / AP Электромобиль GAC Aion N60 Фото: Tingshu Wang / Reuters Салон Hongqi Tiangong S Фото: Tingshu Wang / Reuters Робот-гуманоид с прототипом роботакси Eva Cab от компании Geely Фото: Tingshu Wang / Reuters Электромобиль BMW i7 Фото: Maxim Shemetov / Reuters Hongqi H9 Фото: Tingshu Wang / Reuters Электромобиль Deepal L06 Фото: Tingshu Wang / Reuters Внедорожник Deepal G318 Фото: Tingshu Wang / Reuters Volkswagen's Jetta X Фото: Tingshu Wang / Reuters Электромобиль-кроссовер Audi E7X Фото: Tingshu Wang / Reuters Volkswagen's ID. Aura T6 Фото: Tingshu Wang / Reuters Меховой автомобиль на стенде BYD Фото: Ng Han Guan / AP Электромобиль-кроссовер Mercedes-Benz GLC L Фото: Maxim Shemetov / Reuters Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь представляет концепт-кар Xiaomi Vision Gran Turismo Фото: Tingshu Wang / Reuters

Юлия Савина