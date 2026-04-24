Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с Roland Garros

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не выступит на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) из-за травмы запястья. Об этом испанец заявил на своей странице в социальной сети X.

«Это непростой момент для меня, но я уверен, что мы выйдем из него сильнее»,— написал Алькарас. Также в результате обследования спортсмен принял решение сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Риме. В прошлом году он стал его победителем. 15 апреля испанец отказался от участия в турнире в Барселоне. Через несколько дней он объявил, что не выступит на «мастерсе» в Мадриде.

В прошлом сезоне Карлос Алькарас во второй раз в карьере выиграл Roland Garros. В решающей встрече он обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Они провели на корте 5 часов 29 минут, что стало самым продолжительным матчем в истории состязания.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. В этом году его общий призовой фонд составит €61,7 млн. Состязание пройдет с 24 мая по 7 июня.

