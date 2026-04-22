Грунтовый рецидив

Экс-первая ракетка мира Карлос Алькарас, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в ближайшие недели рискует значительно увеличить свое отставание от его лидера Янника Синнера. Травма правой руки, полученная на прошлой неделе в Барселоне, уже вынудила испанца сняться с проходящего сейчас в Мадриде турнира категории Masters 1000. Под вопросом и участие Алькараса в двух крупных состязаниях, которые он выигрывал год назад,— римском «мастерсе» и Открытом чемпионате Франции.

Получая приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus World Sports, Карлос Алькарас принимал поздравления с фиксатором на правом запястье

Фото: Manon Cruz / Reuters Получая приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus World Sports, Карлос Алькарас принимал поздравления с фиксатором на правом запястье

Разговоры о том, что Карлос Алькарас обладает повышенной склонностью к травмам и это будет сильно мешать талантливому молодому теннисисту по ходу карьеры, ведутся уже давно. В ноябре 2022 года испанец, уже обеспечив себе звание первой ракетки мира по итогам года, из-за проблем с брюшным прессом не смог выступить на Nitto ATP Finals в Турине, а спустя два месяца, в начале следующего сезона, по причине травмы правого подколенного сухожилия пропустил Открытый чемпионат Австралии. Затем около двух лет Алькарас избегал явных неприятностей со здоровьем, хотя время от времени снимался с отдельных важных соревнований. Но сейчас, по всей видимости, ему снова предстоит продолжительное лечение.

На прошлой неделе, играя с финном Отто Виртаненом на старте турнира категории 500 в Барселоне, 22-летний Алькарас получил травму правого запястья.

Ту встречу испанцу удалось победно завершить в двух партиях, однако на следующий матч против чеха Томаша Махача он уже не вышел. Вскоре выяснилось, что повреждение оказалось достаточно серьезным, и Алькарасу пришлось сняться с Mutua Madrid Open — состязания Masters 1000, которое 22 апреля стартовало в столице Испании и финиширует 3 мая. А теперь появилась информация о том, что второй номер мирового рейтинга не сможет сыграть на следующем «мастерсе» в Риме (6–17 мая) и в лучшем случае будет готов к началу Roland Garros (24 мая—7 июня).

По мнению Фелисиано Лопеса, директора турнира в Мадриде и бывшей 12-й ракетки мира, пауза в выступлениях его соотечественника может затянуться на несколько недель. «Думаю, у него воспаление сухожилия. Надеюсь, без разрыва. В запястье много мелких костей и сухожилий. Я в подобной ситуации выбыл примерно на два месяца»,— отметил Лопес, который подчеркнул, что не обладает информацией о диагнозе. В свою очередь, издание Diario La Verdad de Murcia сообщает, что у Алькараса действительно воспалилось сухожилие и вместо тренировок на протяжении десяти дней ему вместе с полным покоем предписана физиотерапия.

В понедельник на состоявшейся в Мадриде церемонии вручения призов Laureus World Sports Academy Алькарас, признанный лучшим спортсменом мира 2025 года, позировал фоторепортерам со специальным фиксатором на правой кисти.

«Форсированное возвращение может сильно навредить мне в будущем. Поэтому подождем результатов медицинских тестов. Я предпочитаю вернуться чуть позже, но готовым на сто процентов»,— сказал Алькарас.

Замечание резонное, борьбу за лидерство в мировом рейтинге со своим единственным конкурентом Янником Синнером испанец в таком случае вести пока не сможет. Более того, у итальянца появился прекрасный шанс уйти в серьезный отрыв. Сейчас преимущество Синнера составляет 390 баллов, но по итогам Открытого чемпионата Мадрида, где он возглавил «посев», этот разрыв неизбежно возрастет (в прошлом году оба лучших теннисиста мира там не выступали). Что же касается Открытых чемпионатов Италии и Франции, то они завершались финалами, в которых Алькарас побеждал Синнера. Суммарно в Риме и Париже испанцу требуется защитить 3000 очков, а итальянцу — лишь 1950, поэтому возвращение Алькараса на первое место минимум до конца Wimbledon, где в финале год назад он уступил Синнеру, практически исключено.

Евгений Федяков