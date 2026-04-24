Капитуляция комедианта

На видеоплатформе Okko вышел документальный фильм о рэпере, чья слава шута и скандалиста бежала впереди его музыкальной популярности,— «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Ответа на заданный в названии вопрос Игорь Гаврилов в ленте так и не нашел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» Фото: Magnum.999 «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» Фото: Magnum.999 «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» Фото: Magnum.999 Следующая фотография 1 / 3 «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» Фото: Magnum.999 «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» Фото: Magnum.999 «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» Фото: Magnum.999

Ни Паша Техник, ни группа Kunteynir, в которой началась его карьера, никогда не появлялись в мейнстримовых СМИ и не издавались на крупных рекорд-лейблах. Карьера господина Ивлева развивалась в маргинальной среде. Но чем больше времени проходит после его смерти, тем чаще его упоминают в числе тех, без кого невозможно представить себе отечественный рэп.

Группа Kunteynir заявила о себе в 2000-е. Деятельность ее остановилась, когда Паша Техник на пять лет отправился в тюрьму после обвинения в хранении и распространении наркотиков. После освобождения в гораздо большей степени обращала на себя внимание его сольная карьера.

Паша Техник был культовым персонажем в изначальном смысле этого определения, то есть широко известный в узких кругах. Собственно, это не была карьера в чистом виде. Он сочетал в себе ухватки рэпера и комедианта.

На протяжении всего фильма «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» зрителям много раз говорят о том, что у главного героя было особенное обаяние: каждая встреча с ним была незабываема, он излучал доброту и радость. Ничего специального он для этого не делал, просто жил на сцене и на съемках YouTube-шоу той же жизнью, что и за их пределами.

По части употребления запрещенных веществ он себя не ограничивал, и это гарантировало любому шоу успех.

На сцене и в кадре был шут, человек-мем, чей рэп с годами все больше уходил в тень его противоречивой харизмы.

В архивных видео авторам приходится «запикивать» матерные реплики и слова из запрещенного контекста. Понять, почему эти видео пользовались успехом, теперь непросто. В кадре — жизнерадостный, но все хуже ориентирующийся в пространстве персонаж. Он последовательно теряет человеческое обличье, пока не умирает в госпитале в Таиланде. Сомнений в причинах смерти нет ни у кого. Едва только в его жизни появлялся хоть намек на трезвость, на горизонте немедленно появлялись «доброжелатели» с запрещенными веществами.

Получился уверенный фильм о бессилии человека перед лицом соблазнов. И самая большая ошибка авторов фильма в том, что они так и не смогли объяснить зрителю, чем так уж ценна музыка Паши Техника. Фактически в фильме отсутствует мало-мальски детальный разбор хотя бы одного его трека. Ясно, что от андеграундного артиста Паши Техника не осталось больших хитов, которые будут «жить в веках». Такова маргинальная природа его творчества. Но хотя бы для проформы стоило бы привести пару строчек, которые «бьют наотмашь» и разлетаются на цитаты. Они есть у любого, даже самого подпольного рэпера. Если их нет, значит, популярным Ивлева действительно сделал не рэп, а потеха.

Помимо участников группы Kunteynir, о Павле Ивлеве с огромным уважением говорят рэперы разных поколений, от Птахи и Федука до Скалли Милано и Молодого Калуги. Музыкальный журналист Николай Редькин (YouTube-канал «Сломанные пляски») сравнивает Пашу Техника с Юрием Никулиным, а блогер Satyr называет маргиналом, добившимся признания масс. Сценарий к фильму написал музыкальный публицист Даня Порнорэп, называющий себя «трэп-критиком». Он же выступает в роли ведущего, но говорит мало и вяло.

На похороны Паши Техника пришло гораздо больше людей, чем можно было ожидать,— несколько тысяч человек, и они скандировали его имя, когда гроб выносили из церкви.

Одна девушка говорит в кадре, что приехала на похороны из другого города, взяв для этого кредит — 15 тыс. руб.

Другая катит впереди себя коляску. Она считает, что ее ребенок, когда вырастет, будет гордиться тем, что был на похоронах Паши. Мама артиста, Надежда Александровна, рассказывает о том, какой неожиданностью было для семьи, когда множество людей уже в финале его жизни стали присылать деньги на лечение. Смерть Паши Техника стала пиком его карьеры. Выяснилось, что всем, кто включал видео с Пашей, на первый взгляд, чтобы просто хорошо провести время, «поржать под хавчик», он действительно был нужен, а его смерть стала личной потерей.