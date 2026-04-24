В Бурятии возбудили уголовное дело после схода лавины на туристов в горах

Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после схода снежной лавины на альпинистов, которые совершали восхождение к пику Конституции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). По предварительным данным, лавина сошла на семерых незарегистрированных туристов на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык. Трое альпинистов находились в стороне — они получили травмы, однако смогли сообщить по рации о произошедшем. Предположительно, четверо других туристов находятся под снегом, сообщили в СКР. Их местоположение пока не установлено.

В агентстве ГО и ЧС Бурятии сегодня днем сообщили, что к месту схода лавины направили 23 человека, включая специалистов МЧС и добровольцев, а также три единицы техники.

Перевал 26-го партийного съезда находится в одном горном цирке с вершиной Мунку-Сардык, во время спуска с которой накануне погибли две женщины и мужчина. Всего в их группе было 15 человек. Они вышли на маршрут 18 апреля. Тела погибших эвакуировали 21 и 22 апреля с высоты около 3 тыс. м. 23 апреля суд Бурятии арестовал на два месяца трех жителей Красноярска, которые организовали это восхождение.