Прощание с Алексеем Пимановым пройдет 27 апреля на Троекуровском кладбище

Гражданская панихида по телеведущему Алексею Пиманову состоится 27 апреля в зале прощания Троекуровского кладбища. После пройдут похороны. Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к семье журналиста.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни из-за острого инфаркта. О смерти телеведущего 23 апреля сообщил «Первый канал», где тот почти 30 лет вел программу «Человек и закон». Он также был ведущим передачи «Ступени», работал в редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В 1993 году возглавил документальную телестудию «Резонанс» и вошел во временный совет при президенте по вопросам свободы слова.

Алексей Пиманов занимался общественно-политической деятельностью. Был депутатом Верховного хурала Тувы от «Единой России». С 2011 по 2013 год был членом Совета федерации от этого региона. Господин Пиманов писал сценарии и срежиссировал более ста документальных и художественных фильмов и сериалов.

Мария Барановская

Алексей Пиманов на премьере сериала «Родина», 2014 год

Слева направо: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов, продюсеры Алексей Пиманов и Федор Бондарчук на церемонии вручения премии в области кинематографии «Золотой орел» в 2013 году

С певцом и композитором Дмитрием Маликовым во время матча по футболу между командами артистов и политиков России и представителей Катара в 2018 году

На церемонии вручения премии в области кинематографии «Золотой орел» в 2013 году

С актрисой Ольгой Погодиной на премьере фильма «Движение вверх» в 2017 году

С телеведущим Николаем Дроздовым на церемонии открытия историко-познавательного комплекса «Галерея звезд отечественного телерадиовещания» в 2022 году

На хоккейном матче между командами ЦСКА (Москва) и СКА (Санкт-Петербург)

С телеведущей Екатериной Стриженовой на церемонии открытия историко-познавательного комплекса «Галерея звезд отечественного телерадиовещания»

На церемонии награждения российской версии журнала The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион»

С замначальника Главного военного-медицинского управления Министерства обороны России Александром Серговенцевом (слева) на международном военно-техническим форуме «Армия-2023»

На заседании «Круглого стола» в Совете федерации

