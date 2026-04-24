Прощание с Алексеем Пимановым пройдет 27 апреля на Троекуровском кладбище

Гражданская панихида по телеведущему Алексею Пиманову состоится 27 апреля в зале прощания Троекуровского кладбища. После пройдут похороны. Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к семье журналиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни из-за острого инфаркта. О смерти телеведущего 23 апреля сообщил «Первый канал», где тот почти 30 лет вел программу «Человек и закон». Он также был ведущим передачи «Ступени», работал в редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В 1993 году возглавил документальную телестудию «Резонанс» и вошел во временный совет при президенте по вопросам свободы слова.

Алексей Пиманов занимался общественно-политической деятельностью. Был депутатом Верховного хурала Тувы от «Единой России». С 2011 по 2013 год был членом Совета федерации от этого региона. Господин Пиманов писал сценарии и срежиссировал более ста документальных и художественных фильмов и сериалов.

Мария Барановская