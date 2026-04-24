Белоусов отметил ключевую роль военного сотрудничества с Китаем для глобальной безопасности

Военное сотрудничество России и Китая — один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности. Об этом заявил российский министр обороны Андрей Белоусов на встрече с китайским коллегой, адмиралом Дун Цзюнем. Глава Минобороны КНР прилетел в Россию с официальным визитом.

По словам российского министра, военное сотрудничество Москвы и Пекина становится особенно актуальным из-за постоянно меняющейся военно-политической обстановки. Господин Цзюн отметил, что на этот год запланировано «провести много важных мероприятий на высочайшем уровне» в области обороны. 2026 год — важный для развития отношений в этом направлении, подчеркнул китайский министр.

Как отмечается в пресс-релизе китайского Минобороны, стороны согласились на основе достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным договоренностей развивать практическое сотрудничество, совместно отстаивать всеобщую справедливость и международный порядок. Андрей Белоусов отметил, что для отношений Москвы и Пекина особую роль играют «постоянный личный контакт» руководителей.

В этом году исполняется 25 лет с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине апреля рассказывал о подготовке визита Владимира Путина в Китай. По данным «Ведомостей», визит может состояться во второй половине мая.