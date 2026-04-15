Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Сейчас идет подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай. Однако планов встречи с президентом США Дональдом Трампом в КНР нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня газета «Ведомости» сообщила, что Владимир Путин может посетить Китай во второй половине мая. Издание указывало, что на 14–15 мая перенесен давно планировавшийся визит в КНР президента США Дональда Трампа.

«Могу вам сказать, что сейчас таких задумок нет», — сказал Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос возможной встрече Владимира Путина с американским коллегой.

В последний раз российский президент посещал Китай 31 августа — 3 сентября 2025 года. В феврале этого года председатель КНР Си Цзиньпин предложил Владимиру Путину снова приехать. С 14 по 15 апреля в Китае находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. По итогам визита он сообщил, что, в частности, Россия хочет восстановить инвестиционное сотрудничество с США и что отношения Вашингтона и Москвы не заморожены. Министр заявил, что стороны поддерживают регулярные контакты на разных уровнях.