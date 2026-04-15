«Ведомости» узнали сроки визита Путина в Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что официальный визит Владимира Путина находится на стадии подготовки.

«Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно»,— сказал господин Песков «Ведомостям». Источники газеты сообщили, что Владимир Путин может посетить Китай во второй половине мая.

С 14 по 15 апреля продолжается официальный визит в Китай главы МИД Сергея Лаврова. Владимир Путин последний раз находился в стране с госвизитом с 31 августа по 3 сентября. В феврале председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту России прилететь в Китай в первой половине года.