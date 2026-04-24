Набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Наблюдательный совет АЛРОСА (MOEX: ALRS) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации.

«Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 млрд 955 млн 918 тыс. 220,51 руб. не распределять»,— сообщили в компании. Годовое собрание акционеров по дивидендам пройдет 10 июня в Мирном, Якутия. Участвовать в заседании будут акционеры, список которых утвердят к 17 мая.

В последний раз АЛРОСА выплачивала дивиденды в 2024 году. Тогда выплата составила 4,51 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике компании, если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг / EBITDA» не превышает уровень 1,5х, выплачивается минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за год.

АЛРОСА — один из лидеров алмазодобывающей отрасли в России. Охватывает все звенья алмазно-бриллиантового производства от геологоразведки до создания бриллиантов и украшений. На предприятиях АЛРОСА заняты 35 тыс. специалистов, которые, по данным компании, обеспечивают 30% глобальной и около 90% российской добычи алмазов. Основные активы АЛРОСА расположены в Якутии и Архангельской области, где компания разрабатывает 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.