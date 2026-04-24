Хищения в особо нахимовском размере

16 лет лишения свободы на троих получили по приговору калининградского суда фигуранты уголовного дела о хищении почти 300 млн руб. и служебном подлоге при возведении в самом западном регионе России филиала Нахимовского военно-морского училища. Виновными были признаны бывшая сотрудница отдела капстроя Балтийского флота и два менеджера компании-подрядчика «Геоизол». Раскаявшийся экс-руководитель флотского строительства Алексей Ширинкин осужден был ранее, а теперь должен возмещать ущерб совместно с подельниками, которые вину так и не признали.

Памятник адмиралу Павлу Нахимову у здания калининградского Нахимовского военно-морского училища

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Памятник адмиралу Павлу Нахимову у здания калининградского Нахимовского военно-морского училища

Процесс по уголовному делу сотрудницы отдела капитального строительства Балтийского флота ФКУ «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ» Галины Чистяковой и менеджеров ООО «Геоизол» Олега Арискина и Станислава Асановича шел в Ленинградском райсуде Калининграда с мая прошлого года. 22 апреля председательствующий Михаил Примак объявил, что признает виновными всех троих подсудимых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Арискин и Асанович были названы организаторами второго преступного эпизода. Они получили по шесть лет лишения свободы в колонии общего режима каждый, а Чистякова — четыре года. Осужденные были взяты конвоем под стражу в зале суда, так как ранее находились под домашними арестами и сами являлись на заседания.

Все трое пришли на оглашение решения с вещами. Ранее в прениях сторон они просили о полном оправдании, а военные прокуроры, представлявшие сторону обвинения,— по восемь лет колонии для Олега Арискина и Станислава Асановича с крупными штрафами и трехлетними запретами занимать определенные должности, а для Галины Чистяковой — шесть лет также с допнаказаниями.

По решению суда осужденные должны возместить ущерб, причиненный преступлением по частично удовлетворенному иску Минобороны на 295 млн руб.

Выплачивать эту сумму им придется солидарно с ранее осужденным их сообщником рангом выше — бывшим начальником отдела капстроя Балтфлота Алексеем Ширинкиным. Как сообщал “Ъ”, он полностью раскаялся, был осужден в особом порядке на четыре года общего режима с лишением права занимать руководящие должности в бизнесе и на госслужбе. Ранее из суммы ущерба он успел возместить порядка 100 тыс. руб. В хода процесса над предполагаемыми сообщниками конвой доставлял его в Ленинградский райсуд, где он давал показания из «клетки».

«Следствием и судом установлено, что в 2019 году ООО "Геоизол" заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в городе Калининграде. В 2024 году бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Ширинкин, его подчиненная Чистякова, Арискин и Асанович путем предоставления заведомо ложных финансово-отчетных документов о стоимости и объемах строительных работ похитили свыше 290 млн руб.»,— сообщили “Ъ” в Главном военном следственном управлении СКР, чьи следователи вели расследование. По словам представителей ведомства, условия контракта, контроль за исполнением которого возлагался на Алексея Ширинкина, выполнены не были, а Минобороны РФ был «причинен ущерб в особо крупном размере».

Филиал Нахимовского военно-морского училища создавался в Калининграде во исполнение решения президента России от 2015 года и приказа министра обороны от 2020 года. Созданием нового учебного заведения завершалось формирование системы довузовских учебных заведений военно-морской направленности, расположенных в местах базирования всех флотов России. Филиал рассчитан на 560 обучающихся. Принявший первых воспитанников пять лет назад комплекс разместился на территории бывшего военного городка и включает в себя вновь построенные учебно-административный и два спальных корпуса, спортивный комплекс, соединенные между собой крытыми переходами.

Алексея Ширинкина по ходатайству военных следователей арестовали в июле 2024 года, а чуть позже следствие заинтересовалось его подчиненной и менеджерами «Геоизола», включая заместителя гендиректора компании Александра Стрельникова. Флотские строители оказались в СИЗО, Арискин и Асанович — под домашними арестами, а замгендиректора объявили в розыск как скрывшегося от следствия. Позже Алексея Ширинкина, как и Галину Чистякову, перевели под домашние аресты. Правда, в первом случае роль скорее сыграло сотрудничество со следствием, а во втором — возраст женщины, страдающей к тому же рядом хронических заболеваний.

Адвокат Галины Чистяковой Кирилл Дубинский заявил “Ъ”, что приговор его подзащитной будет обжалован в апелляционной инстанции как несправедливый и не основанный на фактических обстоятельствах дела. По словам защитника, оценка объемов работ вообще не входила в ее служебные обязанности, а ни в каком преступном сговоре она не участвовала. Защита также называет спорными сам факт хищений и методику подсчета якобы имевших место завышений стоимости работ. Как уточнил господин Дубинский, свидетели, включая того же Алексея Ширинкина, неоднократно меняли показания, в связи с чем «менялся и вектор расследования». Причем показания, как утверждает адвокат, отличались по содержанию от данных на предварительном следствии и непосредственно в суде. По мнению защиты, на скамье подсудимых оказались крайние, а целый ряд возможных фигурантов расследования или не получили статуса обвиняемых, или скрылись за границей.

В «Геоизоле» ранее “Ъ” заявляли, что филиал Нахимовского училища с сентября 2020 года функционирует в Калининграде в корпусах, построенных и оборудованных ООО, но генподрядчик «уклоняется от приемки и оплаты работ».

Сергей Сергеев