За учебным процессом последовал уголовный

К четырем годам колонии общего режима приговорил Калининградский суд бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина. Его признали виновным в мошенническом хищении почти 300 млн руб. и служебном подлоге при возведении в самом западном регионе России филиала Нахимовского военно-морского училища. Относительно мягкое наказание обусловлено раскаянием бывшего военного чиновника, заключившего сделку со следствием. Сейчас идет процесс над тремя его предполагаемыми сообщниками, отрицающими вину. Еще один объявлен в розыск.

Приговор Алексею Ширинкину вынес на днях Ленинградский райсуд Калининграда — подсудимый не являлся военнослужащим, хотя и занимал должность начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФКУ «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ». Учитывая, что ранее фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, интрига заключалась лишь в сроке наказания. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему грозило до десяти лет, а по второму обвинению в служебном подлоге при выполнении гособоронзаказа (ч. 2 ст. 292 УК РФ) — до четырех.

В итоге господин Ширинкин получил путем частичного сложения наказаний четыре года общего режима с лишением права занимать руководящие должности в бизнесе и на госслужбе.

«Следствием и судом установлено, что в 2019 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с Главным военно-строительным управлением №4 многомиллиардный контракт на строительство в городе Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища»,— сообщили “Ъ” в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР, отметив, что работы должен был выполнять субподрядчик ООО «Геоизол», а контроль за исполнением контракта возлагался на Алексея Ширинкина.

Филиал Нахимовского военно-морского училища создавался в Калининграде во исполнение решения президента России от 2015 года и приказа министра обороны от 2020 года. Созданием нового учебного заведения завершалось формирование системы довузовских учебных заведений военно-морской направленности, расположенных в местах базирования всех флотов России. Филиал рассчитан на 560 обучающихся. Принявший первых воспитанников пять лет назад комплекс разместился на территории бывшего военного городка и включает в себя вновь построенные учебно-административный и два спальных корпуса, спортивный комплекс, соединенные между собой крытыми переходами.

«В 2020–2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 млн руб. Условия контракта выполнены не были, Минобороны причинен ущерб в особо крупном размере»,— отметили в ГВСУ СКР.

Господина Ширинкина по ходатайству военных следователей арестовали в июле прошлого года. Другими фигурантами расследования стали подчиненная начальника отдела капстроя Балтфлота Галина Чистякова, менеджеры калининградского подразделения «Геоизола» Олег Арискин и Станислав Асанович, а также заместитель генерального директора компании Александр Стрельников. Флотские строители оказались в СИЗО, господа Арискин и Асанович — под домашними арестами, а замгендиректора объявили в розыск как скрывшегося от следствия. Позже Алексея Ширинкина, как и Галину Чистякову, перевели под домашний арест. Правда, в первом случае роль скорее сыграло сотрудничество со следствием, а во втором — солидный возраст женщины, страдающей к тому же рядом хронических заболеваний.

Процесс над остальными тремя фигурантами по аналогичному обвинению сейчас идет в том же Ленинградском райсуде Калининграда. По данным “Ъ”, все подсудимые настаивают на своей невиновности, а сами слушания, скорее всего, затянутся из-за большого количества материалов.

В «Геоизоле» “Ъ” сообщили, что филиал училища с сентября 2020 года функционирует в корпусах, построенных и оборудованных ООО, но генподрядчик «уклоняется от приемки и оплаты работ».

Заказчик посчитал, что расценки на выполненные и принятые работы завышены. При этом сам факт якобы несоответствия расценок работам ничем не подтвержден, так как соответствующая экспертиза не проводилась.

В свою очередь, защитник госпожи Чистяковой Кирилл Дубинский заявил “Ъ”, что по закону признание вины и обвинительный приговор Алексею Ширинкину не должны никак сказаться на проходящем сейчас процессе. По его словам, женщина намерена до конца отстаивать свое честное имя. Как уточнил господин Дубинский, оценка объемов работ вообще не входила в ее служебные обязанности. Кроме того, защита также называет спорными сам факт хищений и методику подсчета якобы имевших место завышений стоимости работ.

Сергей Сергеев; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург