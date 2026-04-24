Бизнесмен Избрехт с активами в Воронежской области купил «Южгазэнержи» за 2 млрд

Тамбовский бизнесмен Денис Избрехт, владеющий крупными аграрными активами в Воронежской области, за 1,98 млрд руб. купил у Росимущества газодобывающую компанию «Южгазэнерджи» — национализированное в 2024 году предприятие Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, участник запрещенного объединения). Господин Избрехт стал единственным участником аукциона и приобрел компанию по минимальной возможной цене при начальной стоимости лота 3,97 млрд руб. Информация появилась в ГИС «Торги».

По данным Rusprofile, Денис Избрехт сейчас выступает владельцем 15 действующих организаций. В число воронежских активов господина Избрехта, в частности, входит ООО «Торговый дом "Россошанский"». Кроме того, как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце 2025 года воронежский предприниматель Руслан Вдовин продал Денису Избрехту масложировой завод ООО «Исток» и транспортное ООО «Исток-логистик» в Лисках. Сумма сделки сторонами не раскрывалась.

В состав лота вошли 100% уставного капитала ООО «Южгазэнерджи» размером 513 млн руб., а также 100% уставного капитала ООО «Кейтеринг-Юг», находящегося под управлением фирмы. Предприятие расположено в Кошехабльском районе Адыгеи. Площадь земли, на которой находится недвижимое имущество организации, — 3 358,86 га, численность работников — 192 человека.

ООО «Южгазэнерджи» предоставлено право пользования недрами Кошехабльского газоконденсатного месторождения с целью разведки и добычи углеводородного сырья, поиска и оценки пласта-коллектора для закачки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.

Росимущество смогло реализовать актив с третьей попытки. Первые два аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В апреле прошлого года также стало известно, что семья Тебекиных передала Денису Избрехту контроль над белгородской агрофирмой ООО «Паритетинвест», которая ранее была поделена между Михаилом Тебекиным, сыном попавшего под уголовное дело бизнесмена Владимира Тебекина, и Ириной Кладовой. Владимиру Тебекину сейчас вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии, организация сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, и мошенническое возмещение НДС (ст. 210.1, 210, 172, 159 УК РФ, максимальная санкция — 20 лет лишения свободы). Первый кассационный суд общей юрисдикции направил его дело в Московский областной суд, подсудность была изменена по ходатайству Генпрокуратуры.

Денис Данилов