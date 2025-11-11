Бизнесмен Денис Избрехт выкупил воронежский масложировой завод «Исток»

Воронежский предприниматель Руслан Вдовин продал масложировой завод ООО «Исток» и транспортное ООО «Исток-логистик» в Лисках тамбовскому бизнесмену Денису Избрехту. Это следует из данных Rusprofile. Сумма сделки не раскрывалась сторонами.

По данным Rusprofile, ООО «Исток» зарегистрировано в Лисках Воронежской области в 2009 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Выручка предприятия в 2024 году составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 550 млн руб.

ООО «Исток-логистик» зарегистрировано в Лисках Воронежской области в 2021 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания специализируется на деятельности грузового автотранспорта. В 2024 году общество продемонстрировало выручку в 6,2 млн руб. при чистой прибыли в 1,7 млн руб.

Денис Избрехт выступает владельцем 15 действующих организаций. Ему принадлежат восемь московских компаний, одна петербургская, две белгородских, в том числе ООО «Ваш хлеб». В числе воронежских активов господина Избрехта представлено ООО «Торговый дом "Россошанский"», которое производит масла и жиры.