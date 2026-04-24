Набиуллина оценила влияние ближневосточного конфликта на состояние экономики России
Негативные эффекты для российской экономики будут расти, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля»,— отметила госпожа Набиуллина. По базовому сценарию Центробанка, конфликт приведет к снижению темпов роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических и энергетических издержек, ускорению инфляции и более высоким ставкам по миру, уточнила глава регулятора.
Ближневосточный конфликт, по словам Эльвиры Набиуллиной, стал проинфляционным фактором уже в марте — он привел к переориентации туристических потоков, удорожанию транспортных услуг и росту цен на бензин.
При этом, добавила Эльвира Набиуллина, Центробанк обновил прогноз цены на нефть на этот год, увеличив его до $65 за баррель. Также пересмотрен в сторону увеличения прогноз стоимостного объема экспорта. Чуть меньше вырос прогнозируемый импорт. Влияние дополнительной экспортной выручки на курс компенсирует механизм бюджетного правила, указала председатель Банка России.
16 апреля в обзоре трендов за первый квартал года ЦБ отмечал, что конфликт на Ближнем Востоке пока слабо влияет на инфляцию в России, однако его затягивание усилит риски роста цен. Сегодня регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. Свое решение ЦБ объяснил устойчивостью роста цен и «существенной неопределенностью» со стороны внешних условий и бюджетной политики правительства.
