В ЦБ заявили об ограниченном влиянии ближневосточного конфликта на рост цен в России

Конфликт на Ближнем Востоке пока слабо влияет на инфляцию в России, однако его затягивание усилит риски роста цен. Об этом аналитики Центробанка сообщили в бюллетене «О чем говорят тренды» за первый квартал года.

Как указано в документе, рост цен на поставляемое из России сырье из-за ситуации в Персидском заливе стал фактором снижения инфляции за счет увеличения экспортной выручки и укрепления рубля. Эти факторы, однако, носят временный характер, отметили аналитики Центробанка.

«Затягивание конфликта может повысить логистические издержки и цены на импортные и экспортные товары, что является значимым проинфляционным риском»,— подчеркивают авторы документа.

Общий эффект от конфликта на динамику цен рассчитать сложно из-за неопределенности, отмечают представители регулятора. По их словам, факторы снижения и повышения инфляции будут по-разному проявляться во времени.