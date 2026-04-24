ЦБ решил не спешить

Центробанк снизил ставку еще на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Свое осторожное решение регулятор связал с тем, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и при этом сохраняется «существенная неопределенность» со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики правительства. Сигнал на будущее при этом оставлен мягким — на ближайших заседаниях ставка может быть снижена еще.

Продолжение цикла снижения ставки 24 апреля было ожидаемым — рынки и эксперты расходились лишь в том, насколько решительным оно будет: прежние 0,5% процентных пункта или сразу 1 пункт. Совет директоров ЦБ предпочел быть осторожным и проголосовал за сокращение ключевого индикатора с 15% до 14,5% годовых.

Среди главных причин такого решения — неоднозначные показатели инфляции. Рост цен в первом квартале с поправкой на сезонность в среднем составил 8,7% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале 2025 года. Но такая негативная динамика объяснена разовыми факторами (повышение НДС и индексация коммунальных тарифов). С их исключением оценка устойчивой инфляции не изменилась и в целом находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год, отмечает ЦБ. Годовая инфляция, по оценке на 20 апреля, составила 5,7%.

Данные по инфляционным ожиданиям также противоречивы. У населения они снизились, у производственного бизнеса — существенно не изменились, у участников финансового рынка — немного выросли.

«В целом ожидания будущей инфляции сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать ее устойчивому замедлению»,— предупреждает регулятор.

Отметив замедление экономики в первом квартале, ЦБ связал их с «подстройкой к произошедшим налоговым изменениям», меньшим (чем годом ранее) количеством рабочих дней и неблагоприятными погодными условиями (холодная зима). Инвестиционная активность остается сдержанной. Сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте. Поскольку все это — разовые факторы, своего прогноза по росту ВВП в 2026 году ЦБ не поменял, это по-прежнему 0,5–1,5%.

Кредитная активность в релизе регулятора названа «сдержанной» и увязана с рекордно высоким авансированием госрасходов в первом квартале. Речь идет о том, что в условиях опережающих выплат по госконтрактам многие предприятия не испытывали большой потребности в заемных средствах.

Уже традиционно отметив, что «проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте», ЦБ отнес к первым ухудшение перспектив мировой экономики на фоне усиления геополитической напряженности, высокие инфляционные ожидания и длительный период увеличения зарплат темпами выше роста производительности труда.

Дезинфляционный риск всего один — более значительное замедление внутреннего спроса.

В части влияния бюджета на ДКП регулятор отметил, что «исходит из объявленных параметров бюджетной политики», не став рассуждать об ожиданиях, связанных с возможным улучшением ситуации с доходами бюджета из-за роста цен на нефть.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий»,— сохранил прежний мягкий сигнал ЦБ.

Вадим Вислогузов