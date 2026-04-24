«КазТрансОйл» не намерен поставлять нефть в Германию в мае

Казахстанская национальная компания «КазТрансОйл» не планирует поставлять нефть в Германию в мае 2026 года. Об этом сообщили в ее пресс-службе «Интерфаксу».

«КазТрансОйл» поставляет нефть в соответствии с графиками, которые формирует Минэнерго Казахстана на основании заявок грузоотправителей, отметили в компании. В текущем графике на май поставки в Германию не предусмотрены, добавили там.

Вице-премьер России Александр Новак два дня назад сообщал, что с 1 мая транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию будет остановлен из-за отсутствия «технических возможностей». Глава казахстанского Минэнерго Ерлан Аккенженов говорил, что в 2026 году Казахстан планировал поставить в Германию около 3 млн т нефти по «Дружбе». По его словам, транзит возобновится после устранения технических препятствий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона обеспечит интересы Казахстана по поставкам нефти из республики по другим направлениям.