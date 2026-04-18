Компания Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) намерена провести первую волну массовых увольнений, запланированных на этот год, 20 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Планируется сократить около 10% штата, что затронет порядка 8 тыс. сотрудников.

По словам собеседников агентства, дальнейшие сокращения ожидаются во второй половине года, но их точные сроки и масштабы пока обсуждаются. Гениректор Марк Цукерберг связывает реструктуризацию с переходом к новой модели управления и масштабными инвестициями в ИИ. Источники отмечают, что развитие ИИ-технологий позволяет компании оптимизировать внутренние процессы и сократить количество уровней менеджмента.

Ранее о массовых увольнениях также объявили Amazon и финтех-компания Block, объяснив это повышением эффективности за счет внедрения нейросетей. В рамках текущих изменений Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) уже перевела часть инженеров в новое подразделение «Прикладной ИИ» для ускорения разработки автономных ИИ-агентов.