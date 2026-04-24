Сбербанк с 27 апреля снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2–1 п. п.

С 27 апреля Сбербанк (MOEX: SBER) снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2–1 процентный пункт (п. п.) в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Такое решение «Сбер» принял после снижения ключевой ставки Банка России.

В Сбербанке отметили, что на 0,2 п. п. ставка сократится при взносе от 50,1% и выше. Если первоначальный взнос составит от 30,1% до 50%, ставка снизится на 1 п. п.

Кроме того, «Сбер» снизит ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на 0,5 п. п. Ставка рефинансирования потребительских кредитов снизится с 17,9% до 17,4%. Минимальная ставка по потребительским кредитам составит 18,4% годовых. При этом Сбербанк удерживает максимальную ставку по вкладам, отметили в пресс-релизе. Для клиентов она составит 14% на срок от трех до четырех месяцев.

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 15% до 14,5%. Это восьмое снижение подряд. В новом прогнозе регулятора указано, что средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается в диапазоне 14,0–14,5% (вместо прошлых 13,5-14,5%). В ЦБ при этом отметили «существенную неопределенность» со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ решил не спешить».