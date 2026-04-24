Полковника осудили с пятой попытки

Суд в Москве вынес приговор бывшему замначальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковнику Адаму Яхутлю. Ему инкриминировали мошенничество — за сумму, эквивалентную почти $1,5 млн, офицер обещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в многомиллиардных хищениях. Суд несколько раз оправдывал господина Яхутля, а в результате пятого процесса он получил три года и четыре месяца колонии, но был освобожден от наказания, так как отбыл назначенный срок, пока находился под следствием и судом.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Адам Яхутль

Пресненский райсуд столицы вынес приговор по делу бывшего полковника полиции Адама Яхутля. Ему вменяли в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР по Москве в августе 2018 года. Изначально полковнику инкриминировали получение взятки (ст. 290 УК РФ), позже обвинение переквалифицировали на менее тяжкое.

Заявление на господина Яхутля подал предприниматель Дмитрий Ганелин. По версии следствия, в 2015 году господин Ганелин обратился к полковнику Яхутлю с просьбой добиться прекращения уголовного преследования своего знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева по делу о хищении нескольких десятков миллиардов рублей.

Офицер якобы говорил, что решит вопрос с уголовным делом через знакомого генерала. Однако, поскольку полицейский своих обязательств не выполнил, бизнесмен решил обратиться в правоохранительные органы.

В прениях гособвинитель просила назначить господину Яхутлю пять лет колонии, а также на три года запретить занимать должности на государственной службе.

Вину господин Яхутль не признал. Адвокат подсудимого Олег Клименко, в свою очередь, в прениях просил подзащитного оправдать. Дмитрия Ганелина он потребовал лишить статуса потерпевшего, так как изначально тот сам проходил по уголовному делу в качестве взяткодателя и не может претендовать на возмещение якобы переданных ценностей. Также адвокат Клименко указал, что факт передачи денег его подзащитному не подтверждается доказательствами и показаниями свидетелей, что само по себе свидетельствует об отсутствии события преступления, как и было установлено судом в ходе предыдущих процессов. По мнению адвоката, у Дмитрия Ганелина был мотив для оговора господина Яхутля — стремление не возвращать бывшему заместителю председателя правления Мособлбанка Дмитрию Васильеву $2 млн, полученных за оказание юридических услуг по прекращению уголовного дела.

До этого полковник был дважды оправдан, также два раза дело возвращали на доследование. В пятый раз суд признал Адама Яхутля виновным и назначил ему три года и четыре месяца колонии, а также на три года запретил занимать руководящие должности на госслужбе. От наказания господин Яхутль был освобожден, так как отбыл назначенный срок, пока находился под следствием и судом. Дмитрия Ганелина суд лишил статуса потерпевшего по делу.

Адвокат Олег Клименко заявил “Ъ”, что намерен обжаловать приговор.

Ефим Брянцев