В Дагестане восстановили движение по ж/д мосту через реку Бугань после наводнения

В Дагестане восстановили движение поездов по поврежденному из-за наводнения железнодорожному мосту через реку Бугань. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в Telegram-канале.

«Сегодня в 11:20 (мск.—“Ъ”) по восстановленному железнодорожному мосту через реку Бугань проследовал первый состав»,— указано в заявлении. В СКЖД напомнили, что ранее поезда на этом участке шли только по одному мостовому сооружению, которое выдержало наводнение в регионе.

В СКЖД уточнили, что на поврежденном мосту установлено металлическое пролетное строение, смонтированы консольные конструкции, контактная сеть, тротуарные настилы и перильное ограждение, усилены опоры. Кроме того, после расчистки русло реки укрепили бутовым камнем для восстановления его прежних гидрологических отметок.

В начале апреля после продолжительных ливней в регионе прорвало плотину Геджухского водохранилища, что привело к наводнениям. Погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. Повреждены более 6 тыс. зданий и около тысячи социальных объектов. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подтопления связаны с «бездумной застройкой» в русле реки Тарнаика.