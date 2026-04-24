Депутат Саралиев анонсировал новый обмен пленными с Украиной

Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной должен пройти 24 апреля. Об этом РБК заявил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев (в центре)

9 апреля ВС РФ и ВСУ обменялись телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 1 тыс. тел, украинская сторона передала тела 41 российского военнослужащего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

5 марта Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «200 на 200».