Депутат Саралиев анонсировал новый обмен пленными с Украиной

Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной должен пройти 24 апреля. Об этом РБК заявил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

9 апреля ВС РФ и ВСУ обменялись телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 1 тыс. тел, украинская сторона передала тела 41 российского военнослужащего.

5 марта Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «200 на 200».

