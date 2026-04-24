«Колорадо» выиграл третий матч подряд в серии play-off НХЛ с «Лос-Анджелесом»

«Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингс» в третьем матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:2 и увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3:0.

В составе «Колорадо» голы забили Габриэль Ландескуг, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Брок Нельсон. У «Лос-Анджелеса» отличились Тревор Мур и Адриан Кемпе, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.

«Каролина Харрикейнс», одержавший третью победу подряд, также оказался в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Третий матч противостояния с «Оттава Сенаторс» завершился со счетом 2:1.

«Буффало Сейбрс» вновь вышел вперед в серии против «Бостон Брюинс» — 2:1. В третьей игре «Сейбрс» оказался сильнее со счетом 3:1.

