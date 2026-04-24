Трамп не против участия Ирана в чемпионате мира по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против участия команды Ирана в чемпионате мира по футболу. Финальная часть чемпионата запланирована на июнь—июль 2026 года в трех странах — США, Мексике и Канаде.

«Мы бы не хотели влиять на иранских спортсменов, которые хотят принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу этим летом»,— сказал господин Трамп.

По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон не запрещал Ирану участвовать в чемпионате. «Проблема с Ираном заключалась бы не в их спортсменах. Она была бы в других людях, которых они хотели бы взять с собой»,— сказал он. Под видом журналистов и тренеров сборная может привести в США людей, связанных с КСИР, считает господин Рубио.

Сборная Ирана прошла отбор в Азии и попала в группу G (с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией). Ее матчи назначены на 15, 21 и 26 июня в американских Инглвуде и Сиэтле. По информации AFP, Федерация футбола Ирана вела переговоры с FIFA о переносе матчей сборной в Мексику.

Один из спецпосланников президента США Паоло Дзамполли — итальянец по национальности — предложил отдать место сборной Ирана на чемпионате мира Италии, которая не смогла отобраться третий раз подряд. Сам господин Трамп заявил, что пока не обдумывал это предложение.

