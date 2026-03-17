Иран попросил FIFA перенести матчи сборной на ЧМ-2026 из США в Мексику

Федерация футбола Ирана ведет переговоры с FIFA о переносе матчей своей национальной сборной на предстоящем Чемпионате мира по футболу из США в Мексику. Об этом сообщило AFP со ссылкой на посольство Ирана в Мексике.

«Раз уж (президент США Дональд,— "Ъ") Трамп недвусмысленно заявил, что он не может обеспечить безопасность иранской национальной команды, мы, конечно же, не поедем в Америку. В настоящее время мы ведем переговоры с FIFA о проведении матчей сборной Ирана на чемпионате мира в Мексике»,— сообщила федерация футбола.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что команде Ирана не стоит ехать на турнир «ради собственной жизни и безопасности». Финальная часть XXIII Чемпионата мира по футболу запланирована на июнь—июль 2026 года в трех странах — 11 городах США, трех городах Мексики и двух Канады. Впервые в истории мирового футбола в турнире может принять участие 48 национальных сборных. Сборная Ирана прошла сито отбора в Азии и попала в группу G (с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией). Ее матчи назначены на 15, 21 и 26 июня в американских Инглвуде и Сиэтле. Если сборная Ирана пропустит турнир, FIFA придется искать замену. Возможными кандидатами называют сборные Ирака и ОАЭ.

Эрнест Филипповский