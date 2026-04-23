Спецпосланник Дональда Трампа присмотрел замену Ирану

Один из соратников президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли выступил с идеей отдать место сборной Ирана на чемпионате мира, который летом пройдет в США, Канаде и Мексике, команде Италии. Мотивировка у господина Дзамполли, известного тем, что именно он привез в свое время в США модель Меланию Кнаусс, впоследствии ставшую первой леди США Меланией Трамп, предельно простая: он итальянец и хочет помочь своей команде, которая в третий раз подряд не сумела отобраться на мировое первенство. Сложность в том, что иранцы, несмотря на продолжающуюся войну с США, в Америку прибыть все же намерены. А оснований лишать их путевки нет.

Фото: OLIVER BUNIC / AFP Спецпосланник президента США Паоло Дзамполли полагает, что сборная Италии может занять место команды Ирана на чемпионате мира по футболу-2026 просто потому, что она уже его выигрывала четыре раза

Спецпосланник президента США по вопросам глобальных партнерств Паоло Дзамполли пытается уговорить Международную федерацию футбола (FIFA) заменить сборную Ирана на сборную Италии на предстоящем чемпионате мира по футболу, который с 11 июня по 19 июля будет проходить в США, Мексике и Канаде. Об этом он сообщил изданию Financial Times.

«Я предложил президенту США Дональду Трампу и главе FIFA Джанни Инфантино заменить Иран на чемпионате мира. Я итальянец, и моя мечта — увидеть сборную Италии на проходящем в США турнире. С учетом того что сборная Италии четырежды выигрывала Кубок мира, у такой замены есть основания»,— заявил господин Дзамполли.

Участие сборной Ирана в первенстве мира оказалось под вопросом после начала войны, в которой ближневосточное государство противостоит США и Израилю. При этом позиция иранского руководства относительно поездки команды в США неоднократно менялась. В марте, после того как был убит верховный лидера Ирана Али Хаменеи, министр спорта Ирана Ахмад Дониямали исключил поездку иранской команды в США. Позже глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что Иран намерен «бойкотировать США, но не чемпионат мира», добавив, что «команда проводит тренировочный сбор в Турции» и готовится к поездке на турнир. Иранские власти также просили FIFA перенести матчи их сборной из США, где запланированы все три матча групповой стадии сборной Ирана, в Мексику. Обеспечить последнее согласилась президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Но тут уже против выступила FIFA, не пожелавшая ломать логистику первенства. Наконец 21 апреля официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что «Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра. Приняты все необходимые меры, которые требуются команде для достойного и успешного выступления».

Претерпевала привычные метания из крайности в крайность и позиция Дональда Трампа. Она до сих пор остается неопределенной и находится где-то между двумя его заявлениями. Одно гласило, что «иранских футболистов будут рады видеть в США», второе — что команде Ирана не стоит ехать на турнир «ради собственной жизни и безопасности».

Формально Иран остается участником чемпионата мира, и у FIFA нет оснований лишить иранскую сборную путевки на турнир.

Регламент FIFA, как ни странно, не содержит четких критериев замены выбывшей по тем или иным причинам сборной. Правила гласят, что в случае, если участник первенства мира не может в нем выступить, FIFA сама назначает замену. То есть решение может быть любым. Но при этом есть же еще и квоты на региональное представительство на чемпионате. За Европой закреплено 16 мест, за Азией, от которой отбирался Иран,— 8. Если сборная Ирана действительно не поедет на чемпионат, логично было бы отдать ее место одной из азиатских команд. Иное решение непременно вызовет недовольство Азиатской конфедерации футбола. Ранее широко обсуждался вариант с заменой иранской команды на сборную ОАЭ. Она уступила в стыковых матчах за право играть в межконтинентальном play-off иракцам. При этом среди всех азиатских команд, не пробившихся на чемпионат мира, у сборной ОАЭ самый высокий рейтинг FIFA.

Но, учитывая имеющиеся лакуны в регламенте FIFA, замену сборной Ирана на команду Италии исключать нельзя. Итальянская сборная в плане ее привлекательности куда интереснее, чем иранская. Итальянцы являются настоящим грандом мирового футбола, в активе у них четыре выигранных чемпионата мира. Согласно подсчетам Transfermarkt, суммарная стоимость игроков итальянской сборной превышает €830 млн. Это пятое место в мире (на первом с показателем в €1,62 млрд англичане). Для сравнения: команда Ирана стоит всего €22,8 млн (88-е место). Другое дело, что, несмотря на все свои титулы и статус игроков, сборная Италии уже в третий раз подряд не может отобраться на чемпионат мира. Это, кстати, худший показатель для всех команд, хотя бы раз становившихся обладателями Кубка мира.

Есть и сугубо политический момент. На нем акцентирует внимание Financial Times.

По утверждению источников издания, лоббируя передачу путевки Ирана Италии, Паоло Дзамполли пытается восстановить отношения между президентом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, разлад между которыми произошел на фоне недавних нападок президента США на папу римского Льва XIV из-за войны с Ираном и попыток итальянского премьера возражать американскому президенту.

Премьер Мелони была одним из ближайших европейских союзников главы Белого дома, до последнего воздерживаясь от критики в его адрес даже за весьма провокационные шаги вроде угроз силой захватить Гренландию. Однако нападки Трампа на понтифика стали для премьера Италии «красной линией». Ее попытки деликатно одернуть президента США лишь еще больше его разозлили. В серии интервью различным СМИ президент США не только раскритиковал Рим за отказ разрешить американским самолетам, участвовавшим в бомбардировках Ирана, использовать американскую военную базу на Сицилии для дозаправки, но и позволил себе личный выпад в адрес Джорджи Мелони. В частности, он заявил, что ошибался, когда «думал, что у нее есть смелость», и назвал ее саму «неприемлемой» за критику в свой адрес из-за ситуации с папой римским.

Вопрос сейчас в том, насколько далеко простирается влияние господина Дзамполли, ввязавшегося, судя по всему, в решение чрезвычайно запутанной проблемы. Ряд источников приписывает ему заметное влияние на Дональда Трампа. Действительно, уроженец Милана Дзамполли (де-факто он не американец итальянского происхождения, а итальянец с американским паспортом) отлично знаком с президентом США. Сам он относит себя к семье, из которой произошел папа римский Павел VI (1954–1963). Семейные связи обеспечили ему отличный старт во взрослой жизни, которая довольно скоро привела его в модельный бизнес. Уже будучи погруженным в него, господин Дзамполли в Милане в 1995 году познакомился с Меланией Кнаусс. Годом позже он стал спонсором получения ею американской рабочей визы, а в 1998 году представил ее Дональду Трампу. Последний на госпоже Кнаусс, ныне Мелании Трамп, в итоге женился. Отдельно отмечается, что и Джанни Инфантино тоже, как и господин Дзамполли, итальянец. Правда, швейцарский. Отсюда, например, Daily Mail делает вывод, что соплеменники могут сговориться.

Впрочем, судя по всему, господину Инфантино в последние годы куда больше нравится общаться с представителями ближневосточных государств. Он в течение года перед чемпионатом мира 2024 года почти безвылазно жил в Катаре. А чемпионат мира 2034 года при поддержке господина Инфантино получила Саудовская Аравия.

Александр Петров, Наталия Портякова