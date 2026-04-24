Трамп объяснил отставку министра ВМС конфликтами в Пентагоне

Президент США Дональд Трамп объяснил отставку министра ВМС Джона Фелана его конфликтами с разными представителями Пентагона.

«У министра военно-морского флота были некоторые конфликты не обязательно с Питом (Хегсетом, главой Пентагона .— ”Ъ”) но и с некоторыми другими людьми»,— сказал американский президент.

Ранее Axios сообщало о неприязни главы Пентагона Пита Хегсета к уволенному министру. По данным источников The Wall Street Journal, инициаторами увольнения стали господин Хегсет и его заместитель Стивен Файнберг. Они убедили Дональда Трампа, что господин Фелан недостаточно быстро реализует приоритеты администрации, включая проект «Золотого флота» — план создания группировки из 280—300 кораблей с экипажами и беспилотными судами.

Одной из ключевых причин отставки называют нарушение субординации, отмечает WSJ. Джон Фелан много лет дружит с Дональдом Трампом и живет по соседству с ним во Флориде. По информации издания, господин Фелан регулярно обсуждал вопросы судостроения напрямую с президентом, минуя руководство Пентагона. Несмотря на это, пишет WSJ, Дональд Трамп отставку поддержал.

Пентагон объявил об отставке Джона Фелана с поста министра военно-морских сил 23 апреля. Временно исполняющим обязанности министра назначен его первый заместитель — Ханг Као. Джон Фелан был первым руководителем ВМС с 2006 года, у которого не было военного опыта.