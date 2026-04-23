Замглавы МИД РФ Панкин: у нас есть план по оказанию помощи Кубе

Россия при необходимости готова рассмотреть новые поставки нефти на Кубу, а также оказать другие меры поддержки, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Это страна, которую мы по-настоящему уважаем за ее стойкость и способность жить в условиях санкций и эмбарго уже так много лет. Определенно, у нас есть план сотрудничества и оказания помощи Кубе»,— сказал он (цитата по ТАСС).

30 марта на Кубу прибыл танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т сырой российской нефти. Это была первая поставка нефти на остров за последние три месяца после начала блокады экспорта нефти на Кубу со стороны США. 2 апреля глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев анонсировал подготовку второго судна с нефтью.