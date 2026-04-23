«Золотую карту» Трампа получил лишь один человек за пять месяцев

Всего один человек получил одобрение по введенной президентом США Дональдом Трампом программе виз «Золотая карта», которая позволяет иностранцам получить вид на жительство в США за $1 млн. Об этом заявил министр торговли Говард Латник. Он не раскрыл личность одобренного заявителя.

Господин Латник уверил, что власти США сейчас рассматривают заявки от «сотен» иностранцев. Он объяснил, что кандидаты должны пройти «чрезвычайно тщательную проверку» и оплатить сбор за обработку документов в размере $15 тыс., передает его слова Bloomberg.

Заявки на получение «Золотой карты» США начали получать в декабре. Господин Латник тогда объяснял, что программа вытеснит визы EB-1 и EB-2, которые выдают людям с выдающимися способностями или тем, кто может представлять пользу для интересов США. В дальнейшем, говорил он, Белый дом может отказаться и от других визовых программ.

Министр торговли также заявлял, что США отныне будут принимать только «выдающихся людей из самых верхов», а не тех, кто «пытается отобрать рабочие места у американцев». Он рассчитывал, что на первом этапе администрация США выдаст около 80 тыс. «Золотых карт».