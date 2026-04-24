Рост аудитории экосистемных подписок в России резко замедлился

По итогам 2025 года крупнейшие российские экосистемы столкнулись с замедлением роста числа подписчиков. У «Яндекса» темпы прироста аудитории снизились с 29% в 2024 году до 21%, а количество пользователей достигло 47,5 млн человек. У «Сбера» рост оказался еще более скромным — всего 2,2% (до 23 млн), тогда как годом ранее показатель вырос в 2,2 раза.

Эксперты связывают это с экономией граждан, которые начали сокращать расходы на подписки, а также с падением ценности онлайн-кинотеатров — ключевого сервиса в мультисервисных пакетах — на фоне цензурных ограничений.

Другие игроки показывают неоднозначную динамику. Аудитория подписки Газпромбанка выросла на 14% (до 1,04 млн), тогда как в 2024 году она сокращалась. Подписка Wildberries и Russ, запущенная в конце 2024 года, за год увеличила число пользователей в пять раз, однако статистику по 2025 году не приводили МТС и Ozon. В VK рост базы подписчиков «VK Музыки» составил лишь 5%. В «Яндексе» отметили, что при замедлении роста числа подписчиков увеличивается количество платящих пользователей и средний доход на одного пользователя.

В исследовании также указывается, что крупные экосистемы, за исключением «Яндекса», сокращают запуски новых сервисов из-за снижения интереса к непрофильным направлениям. При этом маркетплейсы активно инвестируют в развитие, чтобы догнать лидеров: Ozon — в финансовые услуги, Wildberries и Russ — в финансы, медиа и телеком. Цены на подписки продолжают расти: «Яндекс Плюс» подорожал на 12,5%, «СберПрайм» — на 33%, «Газпром Бонус» — также на 33%.

