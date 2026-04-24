Больше половины опрошенных россиян оказались сторонниками теорий заговора

Социологи Общества «Знание» выяснили, что свыше половины опрошенных россиян придерживаются хотя бы одной из популярных теорий заговора. По результатам всероссийского опроса 1,6 тыс. респондентов из более чем 80 регионов, две трети граждан убеждены, что коронавирус был создан искусственно в лаборатории. Более 41% опрошенных верят в существование тайного мирового правительства, а 5% считают Землю плоской.

Наиболее популярная теория об искусственном происхождении COVID-19 солидаризирует россиян с выводами доклада Конгресса США 2024 года, хотя в нем прежде всего критиковались действия американских властей во время пандемии. Первый замгендиректора Общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко объясняет это тем, что на фоне частых сообщений о лабораторных разработках вирусов лидеры общественного мнения формируют отношение людей к подобным версиям.

Вера в тайное мировое правительство оказалась вдвое выше среди опрошенных старше 60 лет (50%), чем среди молодежи от 18 до 24 лет (24%). Эксперты связывают это с отношением к технологиям: для старшего поколения такие новшества, как 5G, остаются непонятными и вызывают предубеждение. Политологи отмечают, что чем более хаотичен мир, тем сильнее запрос людей на упорядоченность, и теории вроде «мирового правительства» работают как защита от тревоги.

