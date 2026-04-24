Заговорщики в строю

Свыше половины опрошенных россиян являются приверженцами хотя бы одной «теории заговора», выяснили социологи общества «Знание». В частности, две трети респондентов разделяют мнение о том, что коронавирус был создан намеренно, 40% верят в «тайное мировое правительство», а 5% даже полагают, что Земля имеет плоскую форму. По мнению экспертов, таким необычным образом в обществе проявляется усилившийся запрос на спокойствие и упорядоченность.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всероссийский телефонный опрос центр исследований общества «Знание» провел в апреле 2026 года среди 1,6 тыс. респондентов более чем из 80 регионов. Результаты исследования (есть у “Ъ”) показывают, что теории заговора в России остаются заметной частью массового сознания, отмечают его авторы.

Наиболее популярной у россиян оказалась теория о том, что COVID-19 намеренно вывели ученые в лаборатории.

То есть две трети наших граждан, по сути, солидаризировались с выводами доклада Конгресса США от 2024 года, в котором подробно излагались доводы в пользу искусственного происхождения коронавируса (хотя в первую очередь речь там шла о неумелых действиях властей США во время пандемии). Такие версии неизбежно получают распространение на фоне частых сообщений о «лабораториях и разработках вирусов», поясняет первый замгендиректора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко: «Важный фактор — кто именно доносит и интерпретирует информацию: именно лидеры общественного мнения во многом формируют отношение людей к подобным версиям».

Более 41% респондентов убеждены в том, что миром правит «тайное правительство». Поддержка этой теории в два раза выше среди опрошенных в возрасте от 60 лет, чем среди молодежи от 18 до 24 лет,— 50% против 24% соответственно, говорит господин Рыбальченко. По его словам, молодые вообще значительно реже поддерживают «теории заговора», чем старшие возрастные группы, и это во многом объясняется отношением к технологиям: «Для старшего поколения такие новшества, как 5G, часто остаются чем-то непонятным и потому вызывают предубеждение». По ряду пунктов проявились еще и гендерные различия: в лабораторном происхождении коронавируса чаще убеждены женщины (70% против 60%), а в том, что корпорации скрывают лекарства от смертельных болезней,— мужчины (43% против 40%). Ну а вера в плоскую землю более всего свойственна людям старше 60 лет (7%) и без высшего образования (7,5%).

Чем более хаотичен мир, тем острее проявляется запрос людей на упорядоченность, а теории вроде «мирового правительства» работают на профилактику тревоги перед хаосом, рассуждает политолог Михаил Виноградов.

Конспирология нередко выступает как особый тип объяснительной модели, «когда мир слишком сложен и враждебен», соглашается политолог Егор Зубакин. При этом популярные «теории заговоров» бьют по конкретным «болевым точкам» россиян, отмечает эксперт. Например, версия об искусственном происхождении коронавируса поддерживает представление о том, что «нас выбрали жертвой», а теория «мирового правительства» попадает в «постсоветский комплекс утраченного суверенитета».

С точки зрения когнитивистики «теории заговора» — вовсе не аномалии, а «почти естественный побочный продукт работы нашего мышления», добавляет профессор кафедры «Автоматика» Института физико-технических интеллектуальных систем МИФИ Константин Гнидко. Особую роль в распространении таких теорий играют СМИ и соцсети, напоминает завкафедрой философии языка философского факультета МГУ Анна Костикова, ведь в их интересах —«подчеркнуть недостаточность информации», а затем «продать свою конспирологическую интерпретацию происходящего». Классические медиа действительно перестали играть роль «рационального фильтра информации», и маргинальные темы «получили прописку» в публичном поле, резюмирует господин Виноградов.

Григорий Лейба