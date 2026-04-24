Частники собираются на акции

Второе IPO 2026 года, судя по всему, также будет нацелено в первую очередь на частных инвесторов. Компания «Фабрика ПО» установила ориентир цены размещения в размере 25 руб., что в предыдущих двух десятках размещений сделал лишь один из эмитентов. При этом компания пошла на значительную скидку как к справедливой оценке, так и к торгующимся аналогам на рынке. Однако институциональные инвесторы не проявили интереса к новому эмитенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

23 апреля компания «Фабрика ПО» (входит в группу «Софтлайн») открыла книгу заявок на участие в IPO. Инвесторам предложены акции дополнительного выпуска. Исходя из индикативного объема размещения в 2 млрд руб. и ориентира цены в 25 руб., количество размещенных акций может составить 80 млн шт. (12,5% увеличенного капитала). В целом же компания оценивается в 16 млрд руб. Организаторами размещения являются Альфа-банк, Газпромбанк и БКС-банк.

«Фабрика ПО» специализируется на предоставлении комплексных решений, отвечающих задачам цифровизации и автоматизации технологических и бизнес-процессов заказчиков. В том числе предлагает бизнес-консалтинг и ИТ-стратегии, внедрение ERP/PLM/EPM-систем (Oracle, SAP), управление производственными процессами, аналитику и ИИ-консалтинг. По данным МСФО за 2025 год, выручка компании выросла на 15%, до 20,9 млрд руб. При этом чистая прибыль упала в 2,5 раза, до 1 млрд руб.

Это уже второе IPO в этом году — на прошлой неделе завершила размещения компания B2B-РТС (входит в группу Совкомбанка, см. “Ъ” от 18 апреля). Но в предыдущем размещении продавцами акций выступили действующие акционеры. Кроме того, при объявлении размещения не был предложен ценовой диапазон, а установлен лишь ориентир стоимости акций. Это может означать, что компания ориентирована в первую очередь на частных инвесторов. В классическом процессе сбора заявок ценовой диапазон нужен крупным фондам, чтобы они могли «проголосовать деньгами за справедливую цену акций», тогда как для частного инвестора ценовой ориентир означает, что «ему не нужно гадать, по какой границе будет установлена цена размещения», указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. В почти двух десятках размещений предыдущих двух лет лишь компания «Глоракс» установила такой ориентир. Компания не раскрыла аллокацию распределения акций, но, судя по среднему объему сделки (около 120 тыс. руб.), значительная доля покупателей были физлица.

Вместе с тем, как и в случае с размещением B2B-РТС, компания предлагает инвесторам значительный дисконт к справедливой цене акций. По оценке ведущего аналитика ИК «Велес Капитал» Артема Михайлина, если размещение пройдет по оглашенным параметрам, дисконт стоимости акций «Фабрики ПО» к акциям прочих компаний сектора составит 50%. По оценке аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, при более благоприятной конъюнктуре капитализация компании оценивалась бы в 50 млрд руб.

Впрочем, «Фабрика ПО» рассчитывает привлечь инвесторов и щедрыми дивидендами. В третьем квартале 2026 года намерена направить на выплату акционерам 400 млн руб. при условии «получения необходимых корпоративных одобрений». В дальнейшем «Фабрика ПО» планирует направлять на дивиденды 25–50% от чистой прибыли ежегодно.

Тем не менее интерес институциональных инвесторов привлечь не удалось. В пяти крупных управляющих компаниях, опрошенных “Ъ”, не изъявили желания участвовать в предстоящем IPO. «Оценка компании выглядит интересной, но есть нюансы. В прошлом году компания обещала рост выручки в 28%, а по факту он составил лишь 15%. Мы сомневаемся в качестве роста, к тому же такой бизнес всегда будет ограничен по марже»,— отмечает один из опрошенных “Ъ” портфельных менеджеров. Управляющие видят существенные риски в потенциальном осуществлении компанией сделок M&A по завышенным мультипликаторам и возможные проблемы с интеграцией приобретенных компаний. К тому же потенциальное ограничение мер господдержки российской ИТ-отрасли может оказать существенное негативное влияние на весь сегмент рынка и финансовые показатели компаний, указывает портфельный менеджер другой крупной УК.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев