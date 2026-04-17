Дисконт пошел на повышение

Первые вторичные торги акциями В2В-РТС завершились ростом котировок на 7,5%. За последний год это первый случай роста цены акций сразу после IPO. Такой эффект был достигнут за счет существенного снижения цены размещения по сравнению со справедливой оценкой компании. Несмотря на амбициозные планы увеличить количество первичных размещений, эксперты сомневаются, что другие эмитенты в ближайшее время последуют примеру В2В-РТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первые биржевые торги акциями электронной торговой платформы B2B-РТС (входит в группу Совкомбанка) завершились уверенным ростом котировок. В ходе торгов 17 апреля котировки поднимались до отметки 129 руб., а на закрытии составили 126,9 руб., превысив цену IPO на 7,5%. При этом активность инвесторов была довольно высокой: объем торгов превысил 700 млн руб. (при объеме размещения 2,43 млрд руб.). В прошлом году на первичных торгах после всех IPO акции компаний падали в цене на 1,5–4,5%.

Столь позитивных результатов для инвесторов удалось достичь за счет значительного дисконта к справедливой оценке эмитента, указывают участники рынка.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, «цена IPO была в полтора раза ниже оценок аналитиков накануне объявления цены IPO» (см. “Ъ” от 11 апреля).

В результате книга заявок, по данным компании, была многократно переподписана по верхней границе первоначального диапазона (112–118 руб.). По словам источника “Ъ” на фондовом рынке, объем заявок превысил объем предложения в 4,5 раза.

В компании заявили, что высокий спрос был сформирован как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Но, судя по результатам аллокации, именно частные инвесторы обеспечили такую переподписку — с учетом того, что на них пришлось 63% объема размещения (максимальная доля в размещениях с начала 2024 года), средний размер удовлетворенных заявок составил всего 11%.

По мнению начальника отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Дмитрия Сергеева, IPO привлекло немало спекулянтов, планировавших продать акции после роста котировок.

При этом шесть портфельных менеджеров, опрошенных “Ъ”, заявили, что не участвовали в IPO средствами ПИФов. «Мы рассматривали возможность участия в сделке, так как цена привлекательная, но решили не делать этого из-за неблагоприятных рыночных условий. В крайнем случае можно будет купить акции на вторичном рынке, если ситуация начнет улучшаться»,— говорит собеседник “Ъ” в крупной УК. В другой управляющей компании отметили, что в сделке участвовали их клиенты-физлица в рамках стратегий доверительного управления.

Впрочем, значительная часть инвесторов, вероятно, ориентировались на долгосрочные перспективы компании, учитывая ее фундаментальные показатели и дивидендную политику, указывает старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова. «B2B-РТС может стать хорошей дивидендной историей. Думаю, что многие инвесторы, участвующие в IPO, смотрели как раз на повышенную дивидендную доходность»,— считает один из управляющих фондом акций.

Совокупный объем операций на площадке B2B-РТС в 2025 году составил почти 10 трлн руб. Выручка компании по МСФО по итогам прошлого года выросла на 11%, до 8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 6%, до 3,7 млрд руб.

По мнению одного из собеседников “Ъ” на финансовом рынке, ждать в дальнейшем резкого роста котировок B2B-РТС не стоит. При небольшом объеме размещения и относительно низком free-float (11,5%) ликвидность бумаг на вторичном рынке будет слабой, что увеличит волатильность котировок, отмечают участники рынка.

Для выполнения заявленных планов правительства по наполнению фондового рынка новыми эмитентами придется идти на снижение цены, однако не все собственники к этому готовы. В феврале замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич заявлял, что в этом году ожидается 14 IPO. Как отмечает собеседник “Ъ” на финансовом рынке, чтобы обеспечить успех, B2B-РТС пришлось предоставить существенный дисконт к стоимости акций, однако вряд ли это послужит примером другим компаниям. «В большей степени на стратегию собственников будет оказывать влияние динамика ключевой ставки и уровень ликвидности на рынке акций»,— считает он.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев