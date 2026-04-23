Ближний Восток сыграл по правилу

После двухмесячного перерыва действие бюджетного правила в части покупки или продажи валюты на внутреннем рынке будет возобновлено. В четверг, 23 апреля, Минфин сообщил, что в начале мая объявит о том, каким будет объем операций на предстоящий месяц. Это, очевидно, будут уже не продажи юаней из резервов, как это происходило с июля 2025 года, а их покупки в ФНБ за счет появившихся из-за событий вокруг Ирана дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Рубль на ожидавшееся объявление Минфина отреагировал сдержанно, ослабев к юаню к закрытию сессии Мосбиржи лишь на 1%.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ С ростом нефтяных цен Минфин сможет пополнить резервы за счет появляющихся нефтегазовых допдоходов (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

«В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему Минфин России возобновляет с мая операции по покупке / продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила»,— сообщило финансовое ведомство в четверг. Как и прежде, о конкретном размере ежедневных операций будет сообщено в третий рабочий день месяца. Поясним, в данном случае это будет 6 мая. Также Минфин уточнил, что в майской сумме будет объем отложенных в марте и апреле операций.

О приостановке продаж валюты на рынке ведомство сообщило 4 марта, объяснив это готовящимся изменением цены отсечения нефти по бюджетному правилу.

Напомним, в соответствии с бюджетным правилом, Минфин покупает валюту для ФНБ на рынке, когда фактическая стоимость Urals по итогам месяца оказывается выше установленной базовой цены, минимально необходимой для покрытия госрасходов (проще говоря, при появлении нефтегазовых допдоходов). При уходе цены нефти ниже отметки отсечения, наоборот, Минфин объявляет о продаже части резервов.

Мартовское решение о приостановке операций стало сигналом, что действующая цена отсечения $59 за баррель не устоит и будет сдвинута в сторону фактической стоимости Urals. К такому шагу власти тогда подталкивали сложности с наполнением нефтегазовой части бюджета и желание сберечь накопления ФНБ. Поясним, что определяемая для расчета налогов цена Urals в январе составляла лишь $41 за баррель, а в феврале — $44,6.

Однако последовавшие затем события на Ближнем Востоке подняли среднюю цену российского сорта нефти в марте сразу до $77 за баррель.

Этот всплеск на мартовских доходах федерального бюджета не отразился, поскольку нефтегазовые допдоходы поступают в госказну лишь в апреле, с месячным лагом. В апреле же цены на нефть находятся вблизи отметки $100 за баррель и по ожиданиям ввиду незавершенности конфликта и большого ущерба нефтяной инфраструктуре Ближнего Востока будут оставаться высокими еще продолжительное время.

«Перемена декораций» изменила настроения в российском правительстве. Разговоры о снижении цены отсечения (что также подразумевает урезание расходов для сохранения нулевого первичного баланса) прекратились. Сейчас власти сообщают, что бюджетное правило будет корректироваться уже для следующей трехлетки, а в части расходов речь идет лишь о перераспределении денег в рамках утвержденных сумм.

Объявленное в четверг возвращение валютных операций не стало неожиданностью.

Хотя менее месяца назад, 27 марта, было принято постановление правительства об их приостановке до 1 июля, уже в середине апреля глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Белый дом рассматривает возможность более быстрого возобновления операций. «Мы должны быть более гибкими в связи с меняющейся ситуацией»,— сказал тогда министр.

Минфин продавал, а не покупал валюту начиная с июля 2025 года, именно тогда мировые цены на нефть пошли вниз. Масштабы продаж ежемесячно менялись — последний перед приостановкой правила объем (февральский) составил 226,8 млрд руб. В марте, исходя из цен на нефть, юани также должны были продаваться, но в апреле — уже приобретаться за счет допдоходов. По оценке Минфина, несостоявшиеся мартовские продажи и апрельские покупки были бы примерно равны по сумме.

Возможные майские объемы покупок эксперты предварительно оценивают в 300–400 млрд руб., и они могут сказаться на курсе рубля. Пока, впрочем, укреплявшийся весь последний месяц рубль отреагировал на ожидавшееся объявление Минфина сдержанно — курс юаня к рублю на Мосбирже к закрытию торговой сессии вырос на 1,08% к предыдущему дню, до 11,07 руб. за юань.

Вадим Вислогузов